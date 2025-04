Guillermo Furiase reacciona a las palabras del novio de Ágatha Ruiz de la Prada sobre Lolita: "El día de la inocentada"

Poco podía imaginar Lolita Flores que el mensaje que compartió en redes sociales 'afeando' a Ágatha Ruiz de la Prada su comentario en '¡Fiesta!' sobre los gitanos -comparando la caótica situación en la que vive en plena mudanza, sin sofá, ni luces, ni lavabo, con la de la raza gitana- iba a convertirse en uno de los temas de la semana.

Mientras la colorida diseñadora ha entonado el 'mea culpa' y ha pedido perdón públicamente, asegurando que lo último que quería era "ofender al pueblo gitano, por el que tengo una profunda admiración, respeto y cariño", José Manuel Díaz Patón no ha dudado en defender a su pareja cargando contra Lolita, a la que ha acusado de aprovechar la situación para "hacerse famosa" a costa de Ágatha. "Esto ha sido una polémica que ha levantado esta chica, ¿cómo se llama? La hija de Lola Flores, para hacerse famosa, porque no tiene objeto que la vaya a criticar por una cosa así".

Unas declaraciones a las que Lolita ha reaccionado de modo contundente en 'TardeAR', y que su hijo Guillermo Furiase Jr. se ha tomado con mucho sentido del humor: "Lo que me ha hecho gracia es que diga 'esta chica, Lolita Flores, va a buscar la fama'. Parece el día de la inocentada" ha reconocido sin poder contener la risa. "No sé quién es Patón, uno que sirve 'Patón'. O 'patán', pues mira... de tal palo tal astilla" ha exclamado sonriente al enterarse de que su madre ha llamado 'patán' al novio de Ágatha en directo.

Quitando hierro a la polémica, y aunque no conoce personalmente a la diseñadora, el artista no ha dudado en mandarle "un saludo" y enviarle un mensaje tanto a ella como a su pareja: "¡Que viva la paz, que vivan los gitanos y que viva todo el mundo!" ha exclamado.

Su polémica con Ágatha no es el único motivo por el que Lolita está en el punto de mira, ya que años después de su ruptura Juan y Medio ha sorprendido confesando sus sentimientos por ella en el programa de Jordi Évole en La Sexta. Una declaración de amor a la que la hija de Lola Flores -que casualmente este martes hubiese cumplido 102 años- respondía emocionada en 'TardeAR'. Y confesando que estuvo súper enamorada del presentador y que todavía le sigue queriendo, dejaba la puerta abierta a una reconciliación: "Sé que el día que nosotros queramos viviremos juntos, sin mochila. Eso que dicen del hilo rojo, cuando yo conocí a Juan ese hilo ya estaba y no se va a romper nunca" ha reconocido.

Unas comentadísimas palabras que han pillado por sorpresa a su hijo, que afirmando que "no me entero de nada, ya me contarán", ha asegurado que tiene un buen recuerdo de Juan y Medio. "De la gente que tiene buen talante y buena gente, hay que tener buen rollo siempre" ha expresado.

Por último, hemos preguntado Guillermo por su primo Pedro Antonio, hijo de Rosario Flores, tras salir a la luz la relación sentimental que mantiene desde hace varios meses con Lucía, hija de Alba Molina. "Antonio es un tío ya súper mayor, 19 añazos. Mira qué casualidad que cumpla el mismo día que nuestra abuela, es fuerte que está caída del cielo. Es increíble. Además es un pedazo de artista, estamos todos muy contentos. Si está enamorado eso no lo sé, yo en eso no me meto para nada" ha asegurado discreto.