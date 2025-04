Míchel: "Quiero ir a la última jornada con posibilidades mínimas"

El entrenador del Girona FC, Míchel Sánchez, ha asegurado que espera llegar a la última jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones por lo menos con "posibilidades mínimas" de poder luchar por estar en octavos, lo que pasa por ganar este miércoles al AC Milan en San Siro (21.00 horas), y ha descartado rotaciones porque "el prestigio del club está por encima de todo".

"Al principio de la Champions hablábamos de que nueve diez puntos te metían en la siguiente fase. Ahora solo hay una posibilidad de conseguir los nueve puntos, que es ganar los dos partidos. Puede que ni con esas, pero seguro que ganando mañana te metes en la posibilidad de que en el último partido esté todo en el aire. Quiero ir a esa última jornada con posibilidades mínimas. Cada uno tiene sus objetivos. El nuestro es llegar vivos a la última jornada, y para llegar vivos tenemos que ganar mañana", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, señaló que "no" ve "miedo escénico" en sus futbolistas. "Evidentemente, la dificultad existe porque hay un gran rival y habrá momentos de sufrimiento, pero si sufrimos juntos será todo más fácil. Tanto con balón como sin balón tenemos que ser un equipo que tenga una mentalidad colectiva. Si conseguimos eso, tengo la sensación de que haremos un gran partido", expuso.

Todo ante "un equipo histórico" que ofrece "suficientes alicientes más allá de la clasificación para hacer un gran partido". "Sirve para ganarnos el prestigio que el Girona, por crecimiento, está esperando. Y tenemos que demostrar que en esta Champions, aunque por números o por resultados no hayamos estado a la altura que queríamos, sí hemos competido en muchos partidos, y queremos seguir haciéndolo. El Milán se juega muchísimo, y nosotros, si hay una mínima posibilidad, tenemos que luchar por ella. Eso pasa por hacer un gran partido y conseguir una victoria que nos daría una mínima opción, la de vivir una última jornada en casa con una posibilidad de poder entrar en la siguiente fase, y eso para nosotros es un sueño", afirmó.

Por ello, avisó que tratarán de ser "protagonistas". "Es un partido de máxima exigencia, necesitamos 16 jugadores, los 11 y cinco cambios, porque si queremos tener un ritmo alto de partido tenemos que ir a quitarle el balón al Milan y vamos a intentar defenderlo lo más arriba posible. Tenemos la intención de ser protagonistas y para eso necesitamos el 100% en cada acción, en cada momento del partido y seguramente necesitaremos los cinco cambios", subrayó.

"La intención es ser capaces de dominar más el balón y ser capaces de que ellos tengan también que preocuparse de la fase defensiva. Si vemos un equipo volcado sobre nuestra área, con el ataque que tiene el Milan, será muy difícil de parar en 90 minutos de juego. Tenemos que ser capaces de contrarrestar eso con nuestro ataque", prosiguió.

Por otra parte, el preparador madrileño insistió en que "no" piensa en las rotaciones. "Venimos de jugar el sábado y hay tiempo suficiente para recuperar. Nos jugamos el 100% de la posibilidad de clasificación, solo nos vale ganar y el prestigio del club está por encima de todo. De sábado a mañana a las nueve de la noche hay tiempo suficiente para descansar y para que los jugadores estén al 100%. Buscaremos el mejor once posible para ganar el partido", indicó.

"En estos momentos, estamos preparados para jugar dos partidos por semana y para afrontar este partido con una energía del 100%. Evidentemente, en la primera vuelta nos costó más porque hubo muchos momentos en los que por lesiones o por situaciones de la competición no tuvimos prácticamente descanso ni capacidad de poder entrenar para recuperar jugadores. A nivel de exigencia física y mental, no es un partido al que vengamos con ningún tipo de desgaste. No es ningún tipo de excusa que hayamos jugado el sábado, creo que hay suficiente tiempo para recuperarse y hacer un gran partido", continuó.

Respecto a la plantilla, explicó que el delantero neerlandés Arnaut Danjuma "está al 100%" y que tanto Bojan Miovski como Miguel Gutiérrez "siguen su proceso de recuperación del tobillo". "Veremos si son capaces de llegar al domingo contra el Rayo Vallecano", apuntó.

Además, apuntó a él mismo como clave para encontrar la mejor versión de sus futbolistas. "Cuando me refiero a la mejor versión de los jugadores, siempre me miro a mí el primero, a la hora de construir una idea de juego, de interpretar un partido o de focalizarme en cada jugador. Necesito ser capaz de sacarles el máximo rendimiento en el día a día para que ellos en la competición no tengan ningún tipo de sorpresa y que su respuesta sea colectiva (...) Soy el máximo responsable de la mejor versión de Viktor -Tsygankov-, soy el máximo responsable de la mejor versión de Abel -Ruiz-, soy el máximo responsable de la mejor versión de Stuani... Si no han sacado toda su mejor versión, la responsabilidad es mía", expresó.

En otro orden de cosas, espera que, si quedan eliminados de manera matemática, puedan volver "a un escenario como este más pronto que tarde". "El club ha dado pasos hacia adelante, quizás a nivel deportivo hemos crecido más rápido. El Girona es un club que está haciendo las cosas muy bien y queremos tener la posibilidad de disputar partidos como este en un futuro muy próximo. Venir aquí para nosotros es un sueño y para la afición también, pero también es una competición que nos dice que si conseguimos un resultado positivo podemos seguir soñando. Vamos a ver si somos capaces de enfrentarnos a todo un Milán y tener nuestra personalidad y nuestra identidad para hacer un gran partido e intentar sumar los tres puntos", deseó.

"Para consolidar el proyecto, la estabilidad del club pasa por estar en Primera División, y estamos camino de poder conseguirlo. Luego están los recursos humanos, las personas que están trabajando en el Girona; todos tienen una motivación, una ilusión y una mentalidad de crecimiento, estar en un proyecto como este es muy importante (...) A nivel deportivo, el salto de calidad que dimos el año pasado, ha sido demasiado rápido, pero las bases están puestas para que el Girona sueñe con estar en Primera División muchos años y pueda vivir experiencias como esta en el futuro", concluyó.