Giménez: "Julián ganó todo y es el que más corre; es un ejemplo para todos nosotros"

Madrid, 21 ene (EFE).- José María Giménez, defensa del Atlético de Madrid, destacó este martes, tras el triunfo por 2-1 en la Liga de Campeones contra el Bayer Leverkusen, que Julián Alvarez "es un tipo que lo ganó todo y es el que más corre", por lo que "es un ejemplo para todos" en el conjunto rojiblanco.

"Es bueno Julián, la verdad que sí. Agradecido a él por el trabajo que hace por el equipo. A lo mejor, sobre todo, la gente de afuera lo ve por los goles, pero es el esfuerzo, cómo corre, dónde se ubica, la inteligencia que tiene para pararse y ganar la posición a los defensas, a un defensa que medía 1,90. El tipo es diferente", resaltó el central uruguayo en zona mixta.

"Y, sobre todo, lo que más me llama la atención, que ya no me llama la atención porque lo conozco, es la humildad. Es un tipo que ganó todo y es el que más corre. Uno lo mira y lo admira. Es un ejemplo para todos nosotros, desde el más chico hasta el más grande. Y eso es la fortaleza nuestra", continuó sobre el delantero argentino, autor de dos goles.

"Vivimos una noche única, que todo el jugador de fútbol sueña. Contento y agradecido al grupo, por el trabajo que ha realizado hoy porque fue admirable desde el que no le tocó jugar al que participó los 90 minutos. Es el Atlético de Madrid que necesitamos", señaló Giménez ya sobre el encuentro y sobre el equipo, con una remontada épica.

La Liga de Campeones es el anhelo del Atlético. "Uno sueña, porque los sueños son gratis. Hay que soñar, hay que creer, pero siempre partiendo de la base que para nosotros el partido más importante es el siguiente. Desde que llegué me lo dijeron y es algo que está dentro nuestro. Sabemos que tenemos un gran grupo para competir en todo lo que tenemos", apuntó.

El central admitió que "el panorama se había puesto complicado" con el 0-1 y en inferioridad numérica, por la expulsión de Pablo Barrios. "Es una realidad. Y más con un equipo como este, que juega bien. No hicimos un buen primer tiempo, ni cuando teníamos once jugadores ni cuando teníamos diez", repasó.

"Pero el segundo tiempo sí lo llevamos el partido donde queríamos jugar nosotros. Lo pudimos empatar con uno menos y, cuando le expulsan al jugador (Piero Hincapié, del Bayer Leverkusen, en el minuto 76), vieron que hay un aura en el Metropolitano. Esa aura estaba y nos hizo ganar el partido, que sabíamos que en este formato de Champions necesitamos ganar y ahora depende de nosotros", remarcó.

"Tenemos que seguir con esta humildad y entrega que nos caracteriza y que siempre fue el camino", abundó Giménez, que no creía que fuera a jugar de titular este martes, tras cuatro encuentros de baja por lesión: "Ni yo pensaba que iba a jugar, la verdad. Siempre preparado para ayudar donde me toque estar. Me tocó jugar, estoy contento por el partido que hice". EFE