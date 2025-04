El príncipe Enrique, ausente al inicio de su litigio contra el grupo mediático de Murdoch

Londres, 21 ene (EFE).- El príncipe Enrique no está presente en el inicio este martes de su litigio contra News Group Newspapers (NGN), la filial británica del imperio del magnate estadounidense Rupert Murdoch y dueña de 'The Sun', al que acusa de recurrir en el pasado a prácticas ilegales para conseguir exclusivas informativas.

La asistencia del hijo menor del rey Carlos III y la difunta princesa Diana solo se requerirá estrictamente cuando deba prestar testimonio, lo que no se espera que ocurra hasta dentro de unas semanas, en un proceso que se prevé que dure diez semanas.

Numerosos medios de comunicación esperaban esta mañana a las puertas de la división comercial del Tribunal Superior por si acudía el duque de Sussex, que vive habitualmente en Estados Unidos con su esposa, Meghan, y sus dos hijos.

Tras abrirse la sesión a las 10:30 GMT, el juez accedió a la petición del abogado de los demandantes, David Sherborne -que también representa al parlamentario Tom Watson-, de posponerla una hora.

"Me han pedido que le pregunte a Su Señoría si puede haber un breve aplazamiento de una hora. Soy consciente de que esto podría causar inconvenientes", dijo este letrado, sin aportar más detalles.

El magistrado Timothy Fancourt respondió que "no causa ningún inconveniente, más bien hace perder algo de tiempo si este juicio va a llevarse a cabo".

Se espera que al reanudarse el proceso las partes presenten sus argumentos iniciales, si bien hay conjeturas sobre si podría haber un acuerdo extrajudicial de última hora.

Esto contrastaría no obstante con la opinión expresada el pasado diciembre por Enrique, que dijo que quería llevar a NGN a juicio, pese a los costes astronómicos, para que rindiera cuentas la prensa sensacionalista.

El duque y Watson son los únicos demandante que quedan en este caso, después de que unas 1.300 personas, entre ellas el actor Hugh Grant, llegaran a pactos extrajudiciales a lo largo de los años a fin de limitar la factura legal.

En vistas preliminares, Fancourt accedió a examinar en este juicio como ejemplos de posibles infracciones una treintena de artículos propuestos por los litigantes publicados por 'The Sun' y el ya clausurado 'News of the World' entre 1996 y 2011.

En ese momento, el magistrado ya dictaminó que las alegaciones del príncipe sobre escuchas telefónicas ilegales al buzón de voz de su móvil habían prescrito -no así las de Watson-, pero en cambio podían ser examinadas sus acusaciones de otras ilegalidades, a veces a través de detectives privados, y de que la directiva las había encubierto.

Por su parte, NGN indicó en un comunicado que volverá a aducir tanto en el caso de Watson como en el de Enrique que algunos de los cargos han prescrito y rebatirá artículo por artículo que haya indicios o pruebas de que se cometieran los supuestos delitos. EFE

