Piden explicaciones a la FIFA por no investigar los cánticos racistas y tránsfobos de Enzo

Londres, 17 ene (EFE).- La principal asociación contra el racismo en Reino Unido, Kick It Out, ha pedido explicaciones a la FIFA por los cánticos racistas y tránsfobos que Enzo Fernández, jugador del Chelsea, profirió hacia los futbolistas franceses tras ganar la Copa América.

El futbolista no recibió sanción alguna por parte de la federación inglesa (FA, por sus siglas en inglés) al no encontrarse en ese momento bajo jurisdicción de su club, sino de la selección, por lo que la decisión de sancionarle o no recae en la FIFA, que hasta el momento no se ha pronunciado al respecto.

Este caso es diferente al de Rodrigo Bentancur, que sí se llevó una sanción de siete partidos sin jugar, además de una multa económica por un comentario racista sobre su compañero Heung-min Son al estar bajo jurisdicción de su club, el Tottenham Hotspur.

"Pese a haber inquirido a la FA y a la FIFA, no nos han dicho si se ha realizado alguna investigación o si hay algún resultado sobre la conducta de este jugador. Esto no debería ser algo extraordinario y difícil para organizaciones que quieren tomarse la discriminación seriamente", dijo Samuel Okaffor, presidente ejecutivo de Kick It Out en un comunicado que también ha sido enviado a la Conmebol.

Enzo se grabó en un directo en Instagram cantando una canción con tintes racistas y tránsfobos contra los franceses. Esto provocó reacciones de sus propios compañeros, como Wesley Fofana, que tildaron el acto de "racista". El Chelsea rechazó "cualquier forma de discriminación" y no sancionó al jugador, que hizo, por su propia voluntad, una donación a una asociación contra el racismo. EFE