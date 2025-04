Louzán, "plenamente convencido" de que Valencia sea sede del Mundial 2030: "Va a tener el estadio más moderno"

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, se ha mostrado "plenamente convencido" de que Valencia estará entre las sedes para el Mundial de Fútbol que se disputará en 2030 en España, Portugal y Marruecos, ya que considera que "no tendría sentido que no estuviese, siendo el campo más moderno que podría haber" en esa fecha.

"Soy el primer aliado y yo he dicho y lo reitero aquí delante de todos ustedes, que esta gran ciudad y esta comunidad, si hay un proceso en España, no puede quedar fuera de ese Mundial y yo estoy convencido de que así será. Se lo he dicho también al director general de Deportes, que ese es un compromiso de la propia RFEF y que estamos trabajando para ello, algo que se ha avanzado ya", ha insistido.

En estos términos se ha expresado Louzán a preguntas de los medios sobre el futuro del Nou Mestalla como sede en el Mundial 2030 tras la reunión mantenida con el director general de Deporte, Luis Cervera, acerca de la coordinación de las ayudas para la recuperación de los campos de fútbol afectados por la dana.

Rafael Louzán ha asegurado que en esta cuestión se siente como "un valenciano más" porque quiere que Valencia "tenga una sede en el Mundial". "Va a tener el estadio más moderno para cuando se celebre el Mundial, porque no hay otro en marcha, sobre todo con las características que va a tener", ha advertido sobre el Nou Mestalla que prevé que sus obras finalicen en 2027.

Así, ha reiterado estar "plenamente convencido de que Velència va a ser sede del Mundial 2030 porque "no tendría mucho sentido que siendo el campo más moderno que podría haber en 2030, que no estuviese". "Es de justicia", ha recalcado.

En este sentido, preguntado por esa primera decisión de dejar fuera a la ciudad de las sedes elegidas para el campeonato, el presidente de la RFEF ha señalado que todo eso "ya forma parte de la historia" y ha insistido en que ahora "solo nos queda un camino, que es lograr que Valencia sea sede". "Nos vamos a poner con ello desde ahora mismo y creo que hay razones más que suficientes para que Valencia sea sede del Mundial", ha enfatizado.

"INEXPLICABLE" QUE VALENCIA NO FORME PARTE DEL MUNDIAL

"Yo soy un valenciano más para eso, porque para mí no es explicable que en un país que se llama España, esta comunidad tan importante para este país y con lo que nos supone todo el eje Mediterráneo, que en esta comunidad no se logre ser sede para el Mundial. Lo digo aquí y lo digo cuando me pregunten, porque es algo que tenemos que lograr y estoy plenamente convencido de que lo vamos a lograr", ha insistido.

Asimismo, cuestionado sobre cómo se va a conseguir que pueda formar parte de estos veinte estadios donde se disputará el Mundial en España, Louzán ha indicado que "hay experiencia" en estas situaciones y ha puesto como ejemplo el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México donde en un primer momento Canadá iba a contar con tres sedes y ha terminado teniendo solo una y que, por lo tanto, se pueden sufrir "alteraciones".

"Yo podría ser más cauto, pero como no va conmigo serlo, tengo que decir lo que pienso y para qué estoy aquí. En este caso, como presidente de RFEF, es para trabajar por eso, porque me parece de justicia que Valencia sea sede del mundial 2030, y creo que esto lo pienso yo, lo piensan muchas personas", ha subrayado, reconociendo que , aunque "habría que haber cumplido en su momento", cree que "ahora hay muchas circunstancias que confirman que las obras se están iniciando".

"Cómo no va a estar Valencia ahí, con este nuevo estadio, con capacidad de acceder 70.000 personas, con un esfuerzo económico tremendo", se ha preguntado. "Vamos a trabajar para ello, y lo que puedo decir, el tiempo dará o quitará razones. Yo soy una persona que intento cumplir todo aquello que de alguna manera prometo y por mi trabajo no va a faltar. La última palabra es verdad que es de FIFA, pero FIFA tiene solidaridad también con este tipo de situaciones y la tiene que tener con Valencia", ha añadido.

Finalmente, interrogado por si la FIFA ha dado la posibilidad de que Valencia sea también sede del campeonato o si se baraja aumentar o reducir el número de sedes, el presidente de la RFEF, ha apuntado que en todo este proceso "no se sabe" si van a ser 20 sedes o si serán 18 pero ha reiterado su compromiso por conseguir que Valencia sea una. "Lo que tenemos que hacer es caminar para lograrlo. Tengo el presentimiento de que lo vamos a lograr. Yo quiero tranquilizar porque Valencia tiene que ser sede, no puede ser de otra forma", ha concluido.