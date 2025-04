Bartzokas: Ha sido una de las victorias más importantes de la temporada

Vitoria, 14 ene (EFE).- El entrenador del Olympiacos, Georgios Bartzokas, reconoció que la victoria ante el Baskonia en la Euroliga de baloncesto fue “una de las victorias más importantes de la temporada” y reconoció que no estuvieron “bien en defensa”.

El técnico heleno explicó en rueda de prensa que el equipo vasco no se lo iba a poner fácil después del partido ante el Girona y destacó que el Baskonia tiene “un gran entrenador y talento”.

Bartzokas echó en falta a Thomas Walkup, que les marca el nivel defensivo y dijo que permitieron que el Baskonia anotara “mucho”.

“Hemos sido consistentes, hemos tenido deseo de ganar, incluso cuando estábamos 10 puntos por debajo, pero no ha sido suerte”, manifestó el entrenador del equipo de El Pireo, que subrayó los 350 partidos que cumplió Kostas Papanikolau en Europa. “Me quito el sombrero ante su consistencia y liderazgo dentro y fuera de la pista y mencionarlo hoy es más importante que la victoria”, aplaudió.

“Han ejecutado bien las jugadas que preparaba Laso y no les hemos hecho frente”, admitió el preparado griego, consciente de que deben “defender mejor” y puso en valor la victoria porque tenían diez rebotes menos en la primera parte.

Bartzokas dijo que no cree en las individualidades. “El talento es necesario pero en Europa no se puede jugar individualmente, hay que hacerlo en equipo”, aseguró y no quiso lanzar las campanas al vuelo a pesar de la buena disposición de su equipo. EFE

