Layhoon Chan dice que el Nou Mestalla es "más que un estadio": "Es un faro de esperanza y ambición"

La presidenta del Valencia CF, Layhoon Chan, ha asegurado que el Nou Mestalla, cuyas obras se han reanudado este viernes tras un parón de casi 16 años, "representa el futuro" de la entidad y que es "más que un estadio" y un "faro de esperanza y ambición".

"Es vital para hacer realidad nuestras aspiraciones a medio y largo plazo, tanto dentro como fuera del campo", ha aseverado la presidenta. La mandataria se pronunció este viernes con motivo del reinicio de las obras del estadio en el que ha destacado --según informa el club en un comunicado-- la importancia del proyecto para el Valencia CF y sus aficionados, así como el papel central que desempeñará en la vida de la ciudad, convirtiéndose en una referencia del deporte, ocio y entretenimiento los 365 días del año.

"Hoy, 10 de enero de 2025, nos embarcamos en un viaje emocionante al reanudar las obras del Nou Mestalla después de 15 años, marcando un capítulo importante en la historia del Valencia CF", ha remarcado Layhoon Chan, quien ha recalcado: "No estamos construyendo simplemente un estadio; estamos creando un monumento que encarna el orgullo de nuestros aficionados y el espíritu de nuestra vibrante ciudad".

Ha agregado que cuando llegue el verano de 2027, este recinto "se convertirá en el corazón palpitante del valencianismo, un lugar donde los sueños echarán a volar y donde estableceremos una nueva referencia en el deporte, el ocio y el entretenimiento, dando la bienvenida a 70.000 apasionados aficionados con los que compartiremos nuestro viaje".

"Desde mi regreso a València en 2022, --ha continuado-- he abrazado este proyecto con una dedicación inquebrantable y me siento profundamente honrada de formar parte de este capítulo transformador. Juntos, no solo estamos imaginando un futuro, sino que lo estamos construyendo. Muchos de los que estamos aquí estamos trabajando incansablemente y estamos ansiosos por dar el siguiente paso".

"El Nou Mestalla representa el futuro del Valencia CF, y unidos en nuestro compromiso con el crecimiento, la innovación y la inspiración, crearemos un legado que resonará en las generaciones venideras. Benvinguts al Nou Mestalla y Amunt Valencia!", ha concluido.