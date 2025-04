Jagoba Arrasate: "Los dos goles en la prolongación afean nuestro partido"

El entrenador del RCD Mallorca, Jagoba Arrasate, ha subrayado este jueves que "los últimos dos goles" marcados por el Real Madrid "en la prolongación" de su semifinal de la Supercopa de España, con 3-0 a favor de los merengues, "afean un poco lo que ha sido el partido", cuyo resultado ha eliminado a los bermellones de esta competición.

"El final afea lo que ha sido el partido, un partido donde hemos competido dignamente. Estábamos 1-0 abajo, en una acción donde duele también que en una salida nuestra tengamos una pérdida y que nos hagan gol así, aunque no es el primer gol que haga así el Real Madrid", comentó Arrasate desde el Estadio King Abdullah Sports City, en Yeda.

"Pensábamos que íbamos a tener alguna opción de poder empatar, pero nos ha costado mucho robar, hemos estado muy cansados. Y sobre todo, los últimos dos goles en la prolongación afean un poco lo que ha sido el partido", insistió el técnico bermellón durante su rueda de prensa.

En cambio, esquivó la polémica de la pelea posterior al encuentro. "Estaba pendiente del final de partido, porque aquí si pasa algo además luego lo acarreas en Liga; estábamos pendientes de eso. Pero es que no sé, es verdad que algún jugador nuestro estaba un poco fuera de sí, seguramente por esos dos goles. Y no sé si ha habido algo más; pero me ha pillado lejos, la verdad es que no sé lo que ha pasado", señaló.

"Fastidiados, enrabietados, porque se han vaciado y han hecho, yo creo, un partido digno", aludió a sus jugadores por la derrota. "Hemos terminado muy muy cansados, fruto de esfuerzo que hemos tenido que hacer. Pero bueno, también fastidiados porque te ves 0-0 al descanso, te ves que tienes alguna opción de poder adelantarte también aunque Real Madrid haya tenido más acercamientos, y luego sobre todo fastidiados con esos dos goles finales", repitió Arrasate.

"Ahora mismo la primera sensación es que en el minuto 90 hay un centro de Mojica y que los dos delanteros se van al segundo palo en vez de ir al primero. Estoy pensando en eso, que ahí podría estar el empate; mis cosas, es lo que me pasa por la cabeza. Luego de repente termina 3-0, entonces cuando ves cerca entre comillas el empate, o que puedes empatar y pierdes 3-0, pues sí que tienes esa sensación", dijo.

"El equipo lo ha intentado. Hemos competido, ha habido jugadores que no estaban en su mejor momento tampoco, ya habéis visto lo de Raíllo... Pues bueno, hemos hecho un gran esfuerzo, hemos querido estar ahí, competir, nuestra afición también se ha hecho notar. Estaba claro que de los cuatro equipos seguramente éramos el equipo más débil entre comillas, pero hemos demostrado que hemos venido aquí a competir y que no estábamos aquí de casualidad", destacó el entrenador vizcaíno.

Mientras, volvió a hablar del estado físico de Raíllo. "Él ha querido estar, pero es verdad que ha estado toda la semana enfermo y ya durante el partido nos estaba diciendo que estaba un poco con flojera, que no estaba al 100%. Yo creo que ha sido honesto, ha optado por pedir el cambio y que entre otro compañero. No lo sé, nunca lo vamos a saber, pero es verdad que es nuestro capitán, nuestro baluarte defensivo, y en ese aspecto es una pena que se haya tenido que retirar", lamentó.

"En este tipo de partidos, contra este tipo de rivales, estamos todavía un puntito por debajo y a veces viene bien enfrentarse a ellos y pulir cosas. Creo que tenemos margen de mejora y hemos hecho una gran primera vuelta, pero si seguimos mejorando estos aspectos podemos tener una segunda vuelta también buena y en eso nos tenemos que centrar. Es verdad que el año ha empezado de la peor manera posible, pero creo que lo que tenemos por delante tiene suficientes alicientes como para que lo tomemos como un reto", auguró Arrasate para este comienzo de 2025.

Más tarde fue preguntado si el clima de Yeda había influido. "Es verdad que hacía calor y hacía humedad, pero era para los dos equipos. En ese aspecto es verdad que hemos terminado fundidos, sobre todo algunos jugadores porque han tenido que hacer un gran esfuerzo. El Real Madrid por eso es bueno también, más allá de jugar bien y hacer muchas cosas, es porque a nivel condicional es superior al resto", alabó.

Después retomó su análisis del duelo. "El gol te hace daño sobre todo por cómo es, una pérdida nuestra y una transición de ellos, y luego es verdad que ellos han manejado el partido también de otra manera, ya no han ido a por ese segundo gol, han tocado más en medio campo, incluso han atraído para que nosotros fuésemos a la presión y luego a encontrarnos. Luego el partido ya ha cambiado y nos ha faltado fuelle, pensábamos que los cambios nos iban a dar un poco eso y hemos tenido algún centro, algún acercamiento; pero es verdad que, después del gol de ellos, ellos han sido superiores", apostilló.

"Hemos tenido dos o tres ocasiones buenas y en este tipo de partidos necesitas eficacia, pero también me fastidia un poco cómo ha sido el gol porque era una salida nuestra y hemos tenido una pérdida que ellos lo han aprovechado bien, después de dos o tres rebotes también. Duele tanto el no acertar como encajar así el gol", recalcó Arrasate.

"No es lo que queríamos, pero mañana viajamos, el fin de semana descansaremos y a hacer una buena semana de trabajo para ir a Villarreal. Empezamos ya la segunda vuelta, la primera creo que ha sido inmejorable y tenemos, como he dicho antes, muchos estímulos por delante. Tenemos que seguir trabajando con la ayuda de nuestro público, de todos los mallorquinistas, creo que tenemos muchas cosas que decir todavía y ojalá la segunda vuelta sea como la primera", concluyó.