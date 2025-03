Edmundo Arrocet se moja con el paso de José María Almoguera por 'GH Dúo'

Edmundo Arrocet ha arrancado 2025 reapareciendo este martes en 'Y ahora Sonsoles'. Lejos de hablar sobre su relación con María Teresa Campos, el humorista ha hecho un repaso por su trayectoria profesional y personal, y por primera vez, se ha sincerado sobre su dura infancia, marcada por la separación de sus padres cuando tenía 12 años y por la complicada relación que tuvo con su progenitor. "Era muy duro conmigo y de él aprendí como no debía ser con mis hijos" ha reconocido.

Además, muy amigo de Mayra Gómez-Kemp tras coincidir en el mítico programa 'Un, dos, tres', el cómico chileno se ha emocionado al recordar a la presentadora tras su fallecimiento el pasado 13 de octubre y, sin poder contener las lágrimas, se ha lamentado de que no tuvo la "despedida" que se merecía.

Tras su paso por el programa presentado por Sonsoles Ónega, Bigote ha revelado ante las cámaras de Europa Press que, en colaboración con otros artistas y compañeros, está organizado un homenaje a la inolvidable comunicadora, con la que tuvo una gran amistad durante décadas y con la que estuvo en contacto hasta una semana antes de su muerte, cuando le confesó que "no tenía ganas de seguir viviendo": "Va a haber cosas sí. Se tiene que mover el ambiente artístico un poquitito, porque estamos necesitando cosas de alegría, porque ya hay mucha pena, mucho dolor, mucha angustia, mucho sacrificio. Entonces sacar cositas más o menos que alegren la vida, por eso estamos los de Ashumes -'Asociación de humoristas españoles'-, que hemos hecho lo de Chiquito de la Calzada y ahora hay que recordarla también a Mayra".

Como no podía ser de otra manera, Edmundo se ha pronunciado sobre el acercamiento televisado de Carmen Borrego y su hijo José María Almoguera coincidiendo con la entrada del nieto de María Teresa en 'GH Dúo'. "Me parece muy bien, no está bien que los hijos estén enojados con los padres, ni los padres estén enojados con los hijos, pero bueno, yo me alegro mucho" ha apuntado, revelando la especial conexión que le une con el joven: "Yo he vivido con él, he tratado mucho a José María, hemos vivido juntos, yo lo quiero mucho y me gustaría que gane el programa porque le tengo mucho cariño a él" ha confesado, dejando claro quién es su favorito para hacerse con el maletín de los 50.000 euros de premio y convencido de que la colaboradora se va a alegrar de que apoye a su hijo en el reality.

"Le conozco y sé el corazón que tiene y sé cómo es él. Es muy buena gente, muy dulce y muy... ¿Cómo te podría decir yo? Siempre intentando ayudar y siempre con una sonrisa y con esos ojitos bonitos que tiene siempre mirando con ilusión. Yo lo quiero mucho, igual que Alejandra" ha asegurado, recordando con cariño a los dos nietos más mediáticos de la que fue su pareja durante cinco años.

Muy conciliador, Edmundo también ha hablado sobre la reciente maternidad de la hija de Terelu Campos y Carlo Costanzia, comentando que "no me cabe la menor duda" de que su bebé Carlo Jr. "será guapísimo porque los dos son muy guapos, así que el niño será un bambino muy bonito".

Y es que como ha querido dejar claro, "nunca he tenido nada con ellos" -en referencia a los nietos de María Teresa-, aunque con Carmen y Terelu las cosas son muy diferentes, puesto que como nos ha contado todavía no le han pagado el dinero que le dejó en vida a la presentadora: "Del tema económico todavía no sá nada, y aparte no se han dignado a llamar ni nada por el estilo, pero más que nada porque se han metido conmigo y yo nunca me he metido con ellos. Y yo he dicho lo que dije de un principio que era que no la iban a ver cuándo yo estaba con Teresita" se defiende.

Sin embargo, no tiene en mente reclamar judicialmente esta cantidad económica porque "creo que ellas son de buena raza, a la larga lo van a tener que entender. Y yo les puedo dar todo el tiempo del mundo que quieran, pero hay cosas que se tienen que cumplir. De corazón te lo digo porque es que es así".