El piloto español Lorenzo Santolino gana la tercera etapa del Dakar en motos

El piloto español Lorenzo Santolino (Sherco) se impuso este martes en la tercera etapa del Rally Dakar 2025, de 963 kilómetros totales y 327 de especial desde Bisha a Al Henakiyab, en la categoría de motos para conseguir su primer triunfo parcial en esta carrera.

El salmantino, de 37 años, fue el más rápido y llegó 1:21 antes que el sudafricano Bradley Cox (KTM), en un podio de la jornada completado por el estadounidense Ricky Brabec (Honda), a 4:01. Es la primera victoria de etapa del español en siete participaciones. "Por fin victoria de etapa, increíble poder haber ganado hoy, etapa bastante técnica, muchísimas piedras desde el principio hasta el kilómetro 100, he intentado atacar bastante, muy concentrado en la navegación", valoró Santolino.

"Los últimos 150 kilómetros alternaba zonas muy rápidas con zonas un poco técnicas, bastante navegación, muchos cruces, me he puesto a tirar yo delante y supercontento después de haber atacado tanto durante el día. Ha habido algún que otro riesgo, pero ha merecido la pena. Gracias a Sherco, a todos mis patrocinadores y sobre todo a mi familia, a mi madre que me ha guiado un poco en algún cruce, a seguir", dijo en declaraciones facilitadas por su equipo de prensa.