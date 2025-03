El Ejército israelí asegura que se retirará de Líbano cuando Hizbulá no sea una amenaza

Safed (Israel), 31 dic (EFE).- El Ejército de Israel estará listo para retirarse del sur del Líbano cuando se asegure de que el grupo chií libanés Hizbulá no represente una amenaza, afirmó el portavoz de ese cuerpo, el mayor David Brunch.

"Somos muy optimistas, pero al mismo tiempo estamos muy atentos para asegurarnos de que la otra parte también cumpla con sus compromisos", señaló Brunch respecto al plazo de 60 días que tienen las fuerzas de Israel para salir del sur del Líbano, desde que se acordó un alto el fuego el 27 de noviembre.

El militar indicó que los únicos que pueden estar en la frontera del Líbano con Israel, en los predios del río Litani, son las Fuerzas Armadas Libanesas y los militares de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (FINUL).

"Esos 60 días podrían extenderse un poco más (...) Si las Fuerzas Armadas Libanesas no pueden reemplazarnos, la idea detrás de esto es mantener alejado a Hizbulá, como establece la resolución 1701. No vamos a permitir que Hizbulá vuelva a entrar", agregó Brunch, aunque insistió en que esa es una decisión del mando político.

Brunch ofreció estas declaraciones durante una exhibición de más de 80.000 armas y municiones incautadas a Hizbulá, en el sur del Líbano, durante las operaciones terrestres del Ejército que comenzaron el pasado 1 de octubre.

"Si no retiramos todo, podríamos ver que nos lloverán plomo y acero en el futuro. Por eso lo retiramos. No queremos que estas armas regresen a manos de Hizbulá. No podemos tenerlo en nuestra frontera. Ningún país lo toleraría", afirmó.

El coronel de reserva Edan Sharon Kettler explicó a EFE que el material incautado incluye diversas armas, lanzamisiles, municiones, equipos de inteligencias y drones, y que la mayoría de estos equipos fueron adaptados en Siria, Líbano e Irán.

"Hemos recogido más de 85.000 diferentes tipos de equipos del sur del Líbano. Esto incluye documentos de armas y municiones, artículos de inteligencia, pero más de 85.000 artículos en total", indicó.

Además, señaló que estos equipos fueron hallados en túneles subterráneos, dentro de viviendas e incluso en mezquitas.

"Es importante destacar que hemos entrado solo en el área más cercana a la frontera, de tres a cinco kilómetros en el sur del Líbano. Esta zona debía estar limpia de armas por parte de la ONU, pero usted puede ver detrás de mí la cantidad de explosivos y armas que estaban dentro de los pueblos", agregó.

"Hizbulá se estaba preparado para invadir Israel", subrayó.

Israel y Líbano firmaron el pasado 27 de noviembre un acuerdo de alto el fuego de 60 días tras más de un año de fuego cruzado entre el Ejército israelí y Hizbulá que tuvo su punto más álgido el pasado octubre, cuando las tropas israelíes lanzaron una incursión terrestre en el sur libanés mientras bombardeaban otros puntos, entre ellos la capital, Beirut.

Desde la firma de la tregua, ambas partes se han acusado mutuamente de haberla violado.

En este primer mes de tregua, el Ejército israelí ha estado bombardeando diferentes puntos del sur del Líbano amparándose en haber detectado la presencia de combatientes e infraestructura militar de Hizbulá.

El acuerdo estipula que los miembros de Hizbulá deben replegarse al norte del río Litani, cuyo curso alcanza hasta 29 kilómetros de la divisoria con Israel, y que las tropas israelíes mientras tanto se retirarán al sur del país para permitir el despliegue del Ejército libanés de forma progresiva durante 60 días. EFE

