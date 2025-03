Vox pide a Guardiola que se someta a una cuestión de confianza en Extremadura

El diputado de Vox en la Asamblea de Extremadura Juan José García García ha pedido a la presidenta de la Junta, María Guardiola, que "por vergüenza, por dignidad y por decoro parlamentario" se someta a una cuestión de confianza en la Cámara autonómica y que, si la pierde, "cierre para salir".

"Yo le diría a la señora Guardiola que lo que tiene que hacer, por vergüenza, por dignidad y por decoro parlamentario, es someterse a una cuestión de confianza.

Y, si la pierde, váyase por esa puerta y cierre para salir", ha espetado el diputado de Vox durante su turno de intervención en una pregunta sobre el Acuerdo de Mercosur que él ha formulado este jueves en el pleno de la Asamblea.

Como argumentación para la petición, García García ha señalado que María Guardiola a su juicio "está muy centrada en agradar a la izquierda, y no por necesidad, como le pasaba al señor Monago, que tenía una necesidad parlamentaria" sino "por puro vicio, porque su representatividad no lo requiere".

Así lo ha planteado el diputado de Vox al hilo de su argumentación de que el acuerdo de Mercosur tal y como se ha aprobado y está redactado "es perjudicial para el sector primario español y extremeño".

"Si es para el español, es para el extremeño, porque aquí ya hay diferencia entre lo extremeño y lo español -parece- en esta cámara, o por lo menos en el Gobierno de María Guardiola, que sí está muy centrada -como ella bien dice- en agradar a la izquierda, y no por necesidad, como le pasaba al señor Monago, que tenía una necesidad parlamentaria", ha añadido a continuación.

CONSEJERA DE AGRICULTURA SOBRE MERCOSUR

En respuesta al diputado de Vox, la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de la Junta, Mercedes Morán, le ha reprochado que "no le interesa el sector agrario ni el acuerdo de Mercosur, ni cómo afecta a Extremadura, ni la economía", sino que únicamente "le interesa replicar lo que le ha mandado el señor Abascal, que digan hoy en esta Cámara".

"¡Qué pena, señoría, que están ustedes en un Parlamento extremeño y que no atiendan a las necesidades, en este caso de nuestro sector agrario o de nuestra economía! ¡Qué pena que se limite exclusivamente a replicar lo que le dicen de Madrid!", ha espetado Morán.

En todo caso, a continuación la consejera sí que se ha centrado en el Acuerdo Mercosur, respecto del cual ha señalado que el Pacto Verde que "tanto critica" Vox "obliga a los agricultores europeos a reducir un 50 por ciento los productos fitosanitarios a 2030, y así lo están haciendo".

"Y, por eso, algunos países europeos están utilizando materias activas que aquí en España no podemos utilizar porque nos lo prohíbe el Ministerio Socialista del Gobierno de Sánchez. Esos productos fitosanitarios que teníamos que reducir al 50 por ciento en 2030 sólo en dos años hemos reducido un 50 por ciento a un 60 por ciento", ha subrayado Morán, quien ha lamentado que "aún así, el ministerio quiere seguir restringiendo a los agricultores".

Y, mientras tanto, ha incidido en que su crítica a que "entran productos a Europa que están tratados con esas materias activas que a nosotros nos prohíben".

¿Es que eso no le importa, señor García? ¿Es que eso no es una diferencia entre otros países España y Extremadura? ¿Es que a usted no le interesan esos costes de producción y esa falta y esa merma en la producción que tienen nuestros productores? ¿A usted tampoco le interesa que entre en las fronteras una calidad y una seguridad alimentaria para nuestros ciudadanos? Tampoco le importa. ¿A usted ha venido aquí hoy pues a lo que le han mandado sus jefes? Pues, aun así, feliz Navidad, señor García", ha concluido la consejera al diputado de Vox.