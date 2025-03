Laura Escanes aplaude la declaración de amor de Risto Mejide a Grecia Castta

Ultimando los preparativos del look que llevará para presentar las Campanadas en TV3 al lado del cantante Miki Núñez, Laura Escanes ha hecho un hueco en su apretada agenda para arropar a C. Tangana en el estreno de su primera experiencia como director de cine, 'La guitarra flamenca de Yerai Cortés'.

"Soy fan de C. Tangana y todo lo que haga me parece bien, así que apoyando esta película documental y con ganas de descubrir un poquito qué nos cuenta" ha apuntado emocionada, reconociendo que aunque ha demostrado que no solo las redes sociales sino también los podcast y la televisión se le dan de maravilla, por el momento no se ve siguiendo los pasos del cantante ni dirigiendo nada.

Hace varias semanas salía a la luz que Laura podría haber comenzado una relación con un atractivo atleta e influencer catalán llamado Sergio Turull con el que habría sido vista en actitud cómplice por las calles de Barcelona. Pero tras aclarar ante las cámaras de Europa Press que se trata de tan solo un amigo, ahora ha zanjado los rumores y ha dejado claro que está soltera y sin compromiso.

Una situación sentimental muy diferente a la de su Risto Mejide, que enamoradísimo de la actriz Grecia Castta no dudaba en declararle su amor en directo durante el último programa de 'Demos', confirmando que lo suyo está más que consolidado y va muy en serio. "Pues claro, creo que cuando uno está enamorado pues todo son buenas palabras para la pareja, así que me alegro mogollón. Hombre, claro, por supuesto" ha confesado la influencer, aplaudiendo el inesperado gesto romántico del presentador con su pareja.

Por último, Laura se ha pronunciado sobre el complicado momento que vive su compañera de profesión Madame de Rosa tras hacerse público que su expareja y padre de su hijo está en prisión desde el pasado marzo: "No he hablado con ella, la verdad, pero imagino que está rodeada de los suyos, de su gente, de sus amigos y si ella se ha visto ya con fuerzas para atenderos y para estar delante de vosotros supongo que es porque se siente preparada, así que me alegro".