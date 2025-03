R&A prohíbe a los deportistas transexuales participar en sus torneos femeninos de golf

Los deportistas transexuales no podrán competir en los torneos femeninos de golf organizados por el 'Royal and Ancient Golf Club of St Andrews' (R&A) a partir del próximo año, después de una "amplia consulta" con expertos médicos y científicos, según un comunicado.

"Las pruebas demuestran que el golf es un deporte afectado por el género en el que la pubertad masculina confiere una ventaja en el rendimiento", argumentó en un comunicado el club.

Por ello, a partir de 2025, las golfistas que participen en campeonatos profesionales femeninos y amateurs de élite organizados por el R&A "deberán haber sido mujeres al nacer o haber pasado a ser mujeres antes del inicio de la pubertad masculina para poder competir", después de realizar una "amplia consulta" el año pasado con expertos médicos y científicos.

"Los jugadores asignados al sexo masculino al nacer y que hayan experimentado la pubertad masculina no son elegibles para competir en estos eventos, pero pueden participar en campeonatos profesionales masculinos y amateurs de élite organizados por el R&A", expresó sobre su decisión el club, alineado con las nuevas políticas establecidas tanto por la Ladies Professional Golf Association (LPGA) como por la United States Golf Association (USGA).

Desde el R&A, insistieron "el golf debe estar abierto a todos", pero apuntaron a que tienen "el deber de garantizar" que en sus "competiciones de élite los jugadores puedan competir de forma justa e igualitaria".

"Hemos revisado cuidadosamente los mejores dictámenes médicos y científicos disponibles en relación con la participación de deportistas transexuales en competiciones de golf de élite, y hemos decidido que lo correcto es actualizar nuestras condiciones de inscripción para preservar la equidad en los torneos femeninos y amateurs de élite", dijo el director ejecutivo del club, Martin Slumbers.