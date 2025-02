Francisco Rivera, muy emocionado tras anunciar que su tercer hijo con Lourdes Montes es un niño

Después de anunciar el pasado septiembre que en primavera darían la bienvenida a un nuevo miembro en su familia, Francisco Rivera revelaba hace unos días en el programa 'D'Corazón' que su tercer hijo en común con Lourdes Montes -el extorero es además padre de Cayetana Rivera (25), fruto de su matrimonio con Eugenia Martínez de Irujo- será un niño. "Otro trianero al mundo. Es para Semana Santa" apuntaba con una sonrisa, desvelando así que la diseñadora dará a luz a mediados de abril a un pequeño que sin duda se convertirá en el mejor compañero de juegos para sus hijos Curro (5) y Carmen (9).

Todavía barajando el nombre que le pondrán al bebé, aunque la andaluza confesó recientemente en redes sociales que sus nombres favoritos de niño son Marcos y Nicolás, el exdiestro ha reaparecido sin la compañía de su mujer en la entrega de los Premios Flamenco en la Piel que se han celebrado este martes en las Bodegas Fundador de Jerez e la Frontera, donde ha sido el encargado de entregar un galardón a su compañero y amigo Juan José Padilla.

"Un niño, un niño, otro niño" ha confirmado Fran con una gran sonrisa ante las cámaras de Europa Press, reconociendo que aunque están con una "ilusión tremenda" tras conocer el sexo de su tercer hijo en común, lo más importante tanto para Lourdes como para él es "que venga bien". "Con ganas de verle ya, de verle la cara" ha añadido emocionado, aunque todavía quedan 4 meses para su nacimiento.

Como nos ha contado, su mujer está llevando el embarazo "muy bien": "Está cansada pero muy bien. La verdad que está guapísima, guapa radial, pero bueno, claro, cuesta, cuesta, vamos yo, un mérito horroroso. Iba a venir, pero dice, 'mira, estoy muerta', así que me he venido yo, y aquí estamos a disfrutar un ratito".

Una ocasión en la que hemos aprovechado para preguntar a Fran por la retirada de los ruedos de su hermano Cayetano Rivera, y la posibilidad de que dijese adiós al toreo en activo en la corrida Goyesca de Ronda de 2025 si finalmente la plaza pudiese reabrirse para esa fecha. "Si hubiera Goyesca, que todavía no lo sabemos porque no depende de nosotros tanto como de patrimonio, Cayetano tiene que estar un año tan señalado, ¿no? Empezó en Ronda, sería bonito por lo menos que esté, luego que termine la temporada, luego sigue, pero bueno, pero no sé, estamos pendientes a ver los plazos y todo, que no está en nuestras manos" ha explicado, esperanzado, asegurando que sería el broche de oro a la trayectoria del torero.

Una saga taurina la de los Rivera y los Ordóñez que parece que terminará con su hermano, ya que como afirma, espera que ni su hijo Curro ni el bebé que nacerá en abril sigan sus pasos. "Pena ninguna, pena ninguna. Yo espero que con mi hermano se corte radical. Oye, a no ser que el hijo de mi hermano Cayetano quiera torear, yo eso..." ha apuntado entre risas, admitiendo que solo cambiaría de opinión "si viniera un ángel y me dijera, 'mira, que no le va a pasar nada y además va a ser figura del toreo', porque creo que es una de las profesiones más bonitas y con unas vivencias más puras y más auténticas". "El torero es lo más bonito que hay, pero claro, el riesgo es tan grande... que yo no quiero ver a mi hijo enfrente de un toro. Ese riesgo yo no lo quiero asumir" confiesa.

Por último, hemos preguntado a Fran por la impactante entrevista de Bárbara Rey -que fue pareja de su padre, Paquirri- relatando al detalle cómo fue su relación sentimental con el Rey Juan Carlos. Un asunto sobre el que el exdiestro prefiere no pronunciarse: "Yo no había ni nacido, a lo mejor. Me faltaba a mí opinar de eso. Yo era muy chico, vamos, ni me acuerdo, ni sé nada".