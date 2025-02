El presidente saliente de Ghana recibirá este miércoles a su sucesor para iniciar la transición de poder

El presidente saliente de Ghana, Nana Akufo-Addo, ha informado este lunes de que "en un espíritu de colaboración" ha invitado a su sucesor, John Mahama, a reunirse este miércoles en el Palacio Presidencial para iniciar el proceso de transición de poder tras las elecciones celebradas este fin de semana en las que el opositor ha salido como ganador con más del 56 por ciento de los votos.

"Esta tarde llamé al presidente electo para felicitarle por su decisiva victoria en las elecciones presidenciales que acaban de finalizar. También felicité a la comisión electoral y al pueblo ghanés por una elección exitosa que refleja la fortaleza duradera de la democracia de Ghana", ha indicado a través de su perfil en la red social X.

Poco antes, la Comisión Electoral de Ghana ha confirmado la victoria de Mahama en los comicios, indicando que, por su parte, el aspirante oficialista, el vicepresidente Mahamudu Bawumia, logró el 41 por ciento de los votos. Tras ello, el presidente electo ha realizado un discurso en el que ha expresado que "cada victoria es una victoria para toda la gente".

"Estos ocho años han sido testigos de algunos de los períodos más oscuros de nuestra gobernanza. La crisis que ha atravesado nuestro amado país en estos últimos años ha dejado una cicatriz en nuestra psiquis nacional, que puede tardar algún tiempo en borrarse. Este mandato también sirve como un recordatorio constante de qué destino nos espera si no logramos satisfacer las aspiraciones de nuestro pueblo y gobernamos con arrogancia. Mis hermanos y hermanas, hay mucho que hacer para salvar nuestro país y restablecerlo", ha declarado.

PRIMERA MUJER COMO VICEPRESIDENTA DEL PAÍS

Cabe destacar que la compañera de fórmula de Mahama ha sido la exministra de Educación Jane Naana Opoku-Agyemang, que se ha convertido en la primera mujer vicepresidenta del país. Su hazaña se ha producido después de que el Parlamento ghanés aprobara una ley para exigir la paridad de género, según recoge la agencia de noticias GNA.

De hecho, el presidente electo ha dedicado unas palabras en su discurso a su 'número dos', a la que ha agradecido que sea "una "compañera de fórmula ejemplar e inspiradora". "Su decencia, su humildad y su sentido de la responsabilidad aportaron mucho a esta campaña. Los ojos de todas las jóvenes y mujeres, no solo de Ghana, sino de este continente y del mundo, estarán puestos en ti a partir de hoy", ha subrayado.

"No sólo has abierto la puerta, sino que la vas a mantener abierta para muchas otras mujeres. Tu nombre se ha convertido en sinónimo de romper barreras y, como dije, has abierto la puerta de la oportunidad para muchas de nuestras ciudadanas. Gracias a ti, el pueblo de Ghana puede celebrar hoy el hecho de que hemos hecho historia al elegir a nuestra primera mujer como vicepresidenta", ha agregado.

EEUU FELICITA A MAHAMA Y A OPOKU-AGYEMANG

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha felicitado a Mahama por su "exitosa campaña electoral" tras la declaración de los resultados por parte de la comisión electoral y ha extendido sus felicitaciones a la vicepresidenta electa "por convertirse en la primera mujer" en el mencionado cargo.

"Estados Unidos elogia a la Comisión Electoral, a sus cientos de miles de trabajadores electorales, a la sociedad civil y a las fuerzas de seguridad del país, quienes ayudaron a garantizar un proceso pacífico y transparente. También aplaudimos al vicepresidente Mahamudu Bawumia por su amable aceptación de los resultados", reza un comunicado.

El secretario de Estado, Antony Blinken, ha tomado nota de los informes sobre incidentes aislados de violencia, que se saldaron con la muerte de cuatro personas. "Estados Unidos extiende sus condolencias a las familias de las personas fallecidas e insta a una investigación completa y a la rendición de cuentas", ha manifestado.

Por último, el jefe de la diplomacia estadounidense ha dicho estar "orgulloso" de la "duradera" asociación y amistad con el pueblo y el Gobierno de Ghana, por lo que ha dicho que espera trabajar en "estrecha" colaboración con el presidente electo para llevar su "histórica relación hacia el futuro".