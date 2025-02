Ángel Llácer reaparece muy recuperado y desvela cómo ha cambiado su vida tras su grave problema de salud

Confirmando que su recuperación marcha a las mil maravillas tras la bacteria que contrajo en febrero de 2024 durante unas vacaciones en Vietnam y que a punto estuvo de costarle la vida -estuvo ingresado varias semanas y tuvo que someterse a dos operaciones de urgencia de las que creyó que no saldría- Ángel Llácer ha reaparecido con su mejor sonrisa en la cena solidaria que se ha celebrado este lunes en el madrileño hotel Four Seasons en beneficio de World Central Kitchen para los afectados por la DANA en Valencia.

Todavía con secuelas de su grave problema de salud, ya que una de sus piernas fue literalmente 'devorada' por la bacteria y camina con dificultad, el actor y comunicador nos ha hablado muy ilusionado de cómo afronta la que, reconoce, es una de las Navidades más especiales de su vida: "Como he tenido este problema por primera vez desde hace muchísimo tiempo voy a pasar las Navidades en casa. La Nochevieja, el día de Navidad, Sante Esteban que en Barcelona lo celebramos también... Y claro, mis padres están ilusionadísimos". "Y voy a tener fin de año, fin de año de muchos años. Es decir, por primera vez en muchos años, gracias a lo que me ha pasado, voy a poder pasar las Navidades en familia" confiesa, sacando el lado positivo de los durísimos momentos que ha vivido este 2024.

Como reconoce, en su recuperación ha sido clave el apoyo de sus seres queridos. "La verdad es que una de las razones por las cuales he superado lo que me ha pasado es por... Sí, bueno. La verdad, sí, pero la valentía te la dan las personas que te quieren al final. Yo lo he notado. Me he sentido muy querido. Y la verdad es que te sientes muy apoyado con una red muy, muy importante. Y eso te ayuda muchísimo, muchísimo. Aparte de los fisioterapeutas y todo lo que tengas que hacer. Pero el amor ayuda mucho" afirma emocionado por el cariño que ha sentido en todo momento de su familia ante su grave problema de salud.

"Estoy muy bien, muy contento. Y he venido a Madrid a pasar unos días, a disfrutar de la ciudad, a ver a mis amigos de aquí que es una cosa que hacía mucho tiempo que no hacía" nos ha contado cuando le hemos preguntado cómo se encuentra, confesando que si en algo le ha 'ayudado' la bacteria que contrajo en Vietnam y que a punto estuvo de costarle la vida, es para darse cuenta de lo que realmente es importante: "Ahora me estoy tomando el tiempo para hacer las cosas que me apetecen, pues la verdad es que estoy disfrutando muchísimo y estoy muy contento" desvela.

También, como expresa, el sentido del humor ha sido importante. "Además yo era el más indicado para hacer el humor, porque como era el protagonista de la desgracia, pues al final tú puedes hacer humor, ¿no? Los demás no se atrevían tanto porque me veían ahí, ahí, ahí. Pero la verdad es que al final, ¿no? Al final la vida es pasárselo bien y es una de las cosas que aprendes cuando te pasan estas cosas" reconoce, asegurando que esto le ha servido para ser "más cariñoso" con los suyos y demostrarles cuánto les aprecia. "Ahora digo más 'te quiero', me dedico más a los demás, me da más tiempo de hablar con las personas" confiesa.