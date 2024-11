Valverde: "No podemos cometer el error minusvalorar al rival"

Lezama (Vizcaya, España), 27 nov (EFE).- Ernesto Valverde avanzó este miércoles que el Athletic Club no puede "cometer el error de minusvalorar al rival" de este jueves en la quinta jornada de la Liga Europa, el IF Elfsborg sueco, porque tenga menos nombre que otros equipos.

"No podemos minusvalorar o infravalorar al final. Eso no puede pasar. No vamos a cometer ese error", dijo Valverde en Lezama en la rueda de prensa previa al encuentro contra los suecos en San Mamés, apuntando que aunque "hay equipos que suenan menos que otros, como Manchester United, Tottenham o Roma" pueden ser más complicados.

En ese sentido, recordó haber "sufrido mucho" en los choques ante rivales menos conocidos como el Slavia de Praga o el Ludogorets búlgaro.

"Hay que valorar cada partido porque no veo partidos que no sean ajustados. En la Europa Legue, no tanto en la Champions, hay bastante igualdad", alertó sobre un rival que "juega con defensa de cinco, se despliega bien en ataque, tiene buenos delanteros y es peligroso a balón parado".

Y además, "mañana se la tiene que jugar", declaró, en referencia al rival. "Tienen cuatro puntos y tienen que intentar ganarnos. Para nosotros es un partido importante, supongo que para ellos también pero para nosotros es una oportunidad importante para sumar tres puntos", añadió.

Valverde no adelantó nada en cuanto una posible alineación, ni siquiera si será el partido en el que vuelva a jugar Unai Simón, tras más de cuatro meses lesionado en una muñeca y después de que el meta internacional fuese ya convocado para el último partido ante la Real Sociedad en San Mamés.

"Lo descubriremos mañana", dijo: "Sí tengo una idea, para que nos vamos a engañar, pero ya lo veremos sobre la marcha", reconoció.

El técnico también avanzó que, más que en ver como dosifica a la plantilla ante el apretado calendario que le espera, con cuatro partidos en diez días, su "foco está en el partido de mañana". En "ganar el partido de mañana y valorar al rival".

En ese sentido, cree que "el problema" que tiene pensar en rotaciones en uno u otro partido "es que todo viene condicionado por resultados y lesiones y enfermedades, que te pueden cambiar la idea".

Por otro lado, Valverde no cree que con un triunfo mañana, con el que sumaría 13 puntos en cinco partidos, el Athletic ya se asegure un puesto entre los ocho primeros al final de a primera fase.

"No lo creo. No tengo ni idea porque ni yo ni nadie hemos jugado antes una competición así pero creo que con 13 puntos no va a ser suficiente", apuntó ante lo novedoso del formato de esta temporada de la Europa League y la Champions. EFE