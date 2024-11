Bluesky explora un sistema que permitirá a usuarios y comunidades verificar perfiles según sus propias políticas

Bluesky ha compartido que está explorando un sistema de verificación de usuarios en la plataforma en el que, además del equipo de Bluesky, otros usuarios y comunidades podrían actuar como proveedores de verificación, para adaptarse a necesidades y casos concretos de la red social, según sus propias políticas.

Actualmente, para verificar una cuenta en la red social de 'microblogging' los usuarios y organizaciones deben recurrir a la adopción de un nombre de dominio personalizado. Una opción que la compañía lanzó el pasado año como una forma de personalizar las entidades y "verificar la reputación que se construye a partir de la web existente".

No obstante, se ha de tener en cuenta que esta herramienta de los dominios personalizados es de pago, y se lanzó como una alternativa de monetización para la compañía que no implicase vender los datos de los usuarios.

Ahora, Bluesky ha señalado que, aunque los dominios personalizados son una primera opción de verificación, la compañía está investigando otros modelos en los que las cuentas de la red social se puedan verificar mediante distintos proveedores de verificación.

Así lo ha señalado la directora ejecutiva de Bluesky, Jay Graber, en una transmisión realizada recientemente a través de Bluesky y recogida por TechCrunch, en la que ha explicado que la plataforma podría actuar como un proveedor de verificación en si mismo, "en algún momento".

Según Graber, sería un sistema de verificación propio al que se accedería desde una aplicación. Sin embargo, Bluesky no sería el único proveedor de verificación, si no que también podría haber "otros servicios". De esta forma, los usuarios de la red social podrían optar por "confiar" en la verificación del equipo de Bluesky, o bien hacer su propia verificación o basarse en la verificación de "otras personas", tal y como ha explicado.

Es decir, Bluesky planea implementar un sistema de verificación que no dependa completamente de la compañía, si no que haya otros verificadores que también decidan sobre qué cuentas deben verificarse y cuáles no.

Esta opción permite tener en cuenta distintas reglas y políticas a la hora de verificar perfiles, facilitando crear criterios específicos para casos concretos. Por ejemplo, permitiendo a una comunidad de seguidores de un cantante verificar cuentas del club de fans reconocidas.

Igualmente, también podría darse el caso de que un organismo oficial, como una universidad, verifique las cuentas de personas relacionadas con el organismo en cuestión, en este caso, profesores y exalumnos, según ha ejemplificado Graber. De esta forma, se podrán tener en cuenta características concretas para verificar cuentas que, a un nivel general, pueden pasar desapercibidos.

Con todo ello, se trata de un sistema de verificación que permite adaptar la experiencia de la red social a las necesidades de los usuarios y comunidades, tal y como ya lo hacen las distintas opciones que facilita Bluesky, por ejemplo a la hora de construir 'feeds' personalizados.

Sin embargo, la CEO de Bluesky ha señalado que también están ideando cómo mostrar en la plataforma las múltiples verificaciones, de cara a evitar confusiones a la hora de indicar si una cuenta ha sido verificada por el equipo de Bluesky o por otros verificadores.

"Estamos tratando de diseñar a largo plazo más aplicaciones y más servicios, más allá de los nuestros, para que funcionen", ha sentenciado Graber al respecto. Por tanto, se trata de un sistema de verificación en el que la compañía está trabajando y que planea implementar a largo plazo.