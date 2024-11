Gustavo Costas: "Mañana, como sea, hay que ganar"

Asunción, 22 nov (EFE).- El técnico del Racing argentino, Gustavo Costas, se declaró este viernes "muy contento" de la clasificación de su equipo a la final de la Copa Sudamericana, que disputará este sábado en Asunción ante el Cruzeiro de Brasil, y que consideró hay que ganar "como sea".

"Mañana, como sea, hay que ganar. Cueste lo que cueste, mañana tenemos que ganar, para poder llevar el sueño y, como dije antes, porque la gente lo merece", soltó Costas, entre risas, consultado sobre el consejo que se daría como hincha.

En una conferencia de prensa en la víspera del duelo en el estadio General Pablo Rojas, "La Nueva Olla", el técnico habló de su sueño de conquistar este título después de 36 años sin que el club de la ciudad de Avellaneda alcance un trofeo internacional.

"Es algo que yo dije desde que asumí, que necesitamos algo internacional (para) Racing, para que estas generaciones lo vean y que no esperemos ahora, si Dios quiere, mañana podamos lograrlo, no esperemos 35,37 años de nuevo porque si no se pierden muchas generaciones", sentenció.

Costas dijo confiar no al cien sino "al mil por mil" en sus pupilos, a quienes describió como un grupo "espectacular" y del que contó "toman mate", cantan las canciones del Racing y "están locos" también.

De igual forma, confesó que llora cada diez minutos e invitó acordarse de los "viejos", los abuelos, que les transmitieron la "enfermedad hermosa" de ser hinchas de Racing.

También celebró la posibilidad de encarar esta final en Paraguay, un país del que asegura se lleva el cariño de la gente.

"Qué lindo que justo Dios me puso con Cruzeiro, con el que quería jugar y me puso en mi segunda casa. La verdad que me cierra todo", agregó.

Por su parte, el arquero argentino nacionalizado chileno Gabriel Arias consideró que esta final, después de "tanto dominio brasilero", es importante para el fútbol argentino, pero "mucho más para Racing".

Arias destacó las cualidades de sus compañeros Roger Martínez, Johan Carbonero y Juan Fernando Quintero, todos colombianos.

"No descubriría nada diciendo la calidad de jugadores que son. Lo bueno es que los tenemos de nuestro lado, que sabemos que en cualquier momento ellos pueden desequilibrar y hacerte ganar un partido, así que me pone muy feliz y muy contento de, como dije hoy, poder tener esa clase de jugadores con tanta calidad en el plantel", resaltó.

Asunción, 22 nov (EFE).- El entrenador del Cruzeiro, Fernando Diniz, advirtió este viernes que Racing Club, contra el que lucharán por el título de la Copa Sudamericana en Asunción, es un adversario "duro", con una camiseta llena de historia y que está "muy bien entrenado" por el argentino Gustavo Costas.

"Hemos visto muchos partidos de Racing y tenemos que estar preparados para jugar bien en todas las fases del encuentro. El equipo está preparado y llega fuerte", afirmó el entrenador del conjunto brasileño en la rueda de prensa previa a la final.

Diniz disputará de nuevo una gran decisión continental, ahora a los mandos del Cruzeiro, después de haberse proclamado campeón de la Copa Libertadores en 2023 con el Fluminense.

El exseleccionador brasileño aseguró que "no piensa en el título del año pasado" y que hará todo lo posible para darle una alegría a la afición del Cruzeiro, que "lo merece por todo lo que ha pasado", incluyendo un descenso a la segunda división de la Liga brasileña.

"Todo el mundo está dando el máximo. Vamos a intentar jugar juntos como equipo sobre el campo y con la afición en las gradas" porque el hincha "es el que más merece" este trofeo, indicó.

Diniz reconoció que hay una expectativa "grande" en torno a la final, que tendrá lugar en el estadio La Nueva Olla de Asunción, y, por ello, aconsejó a sus pupilos abstraerse de la euforia exterior para centrarse en el terreno de juego.

Después de ser despedido del 'Flu' tras un mal arranque de temporada, el preparador asumió las riendas del cuadro de Belo Horizonte a finales de septiembre y en prácticamente dos meses va a disputar un título continental.

Sobre este cambio en su vida profesional, comentó que ha aprendido mucho desde entonces. "Y todo lo que aprendo en mi vida lo vuelco en el fútbol", completó.

Sin embargo, en este corto espacio de tiempo no ha logrado buenos resultados en el Campeonato Brasileño, lo que ha generado dudas sobre el momento del cuadro celeste y su capacidad para hacer frente a un rival que viene, por el contrario, en racha.

"Lo más importante es jugar unidos, con más hambre y más coraje. Aunque los equipos lleguen en momentos diferentes, Cruzeiro llega muy bien emocionalmente. Esperamos estar totalmente conectados con la afición y hacer un gran partido", apostó.

En el momento más emotivo de su comparecencia, Diniz recordó la figura de su padre, un fervoroso aficionado del Cruzeiro que falleció cuando él era un niño.

"Donde quiera que esté, seguro que está apoyando el doble para que pasen cosas positivas mañana", expresó.