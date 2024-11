Lanzan nueva versión de 'Do They Know It's Christmas?' para celebrar 40 años de Band Aid

Londres, 22 nov (EFE).- Bob Geldof, Midge Ure y Trevor Horn han grabado una nueva versión del famoso 'Do They Know It's Christmas?' que lanzaron hace 40 años con el colectivo Band Aid para recaudar dinero para la hambruna en Etiopía. Este 'Ultimate Mix 2024' estará disponible a partir del próximo lunes, 25 de noviembre, en todas la plataformas.

La nueva versión estará acompañada por un vídeo que recorre las diversas grabaciones de este tema -en 1984, 2004 y 2014-, según anunció este viernes Universal Music.

Un nuevo trabajo en el que Horn ha mezclado a unos cantantes con otros pero también ha jugado con las diversas grabaciones realizadas por algunos de los artistas que han participado en varias de las etapas.

Así, se podrá escuchar a un joven Sting cantar junto a un joven Ed Sheeran, al igual que Boy George con Sam Smith o George Michael con Harry Styles.

Pero también a Bono en dos interpretaciones a diferentes edades, o a Chris Martin con Guy Garvey; Sugababes y Bananarama; Seal y Sinead O'Connor; Rita Ora y Robbie Williams o Kool and the Gang y Underworld.

Las voces se enfrenta a la banda Band Aid de Paul McCartney, Sting, John Taylor (bajo), Phil Collins, Roger Taylor, Danny Goffey (batería), Thom Yorke (piano), Paul Weller, Damon Albarn, Midge Ure, Johnny Greenwood, Gary Kemp y Justin Hawkins (guitarra).

Una forma de reimaginar "la canción que cambió ese mundo", en palabras de Horn, que reconoce haberse emocionado al ver de nuevo cómo David Bowie "presentaba a este grupo de jóvenes estrellas del pop guapas y caóticas mientras deambulaban por una calle de Notting Hill o salían de los coches esa madrugada de domingo a finales de octubre de 1984".

Esta cuarta versión tiene una portada diseñada por sir Peter Blake, que se encargó también de la cubierta del lanzamiento original hace 40 años.

A sus 93 años, Blake ha utilizado imágenes de los últimos 40 años que esbozan la historia de Band Aid para crear una portada que "está empapada de compasión visual, comprensión, tolerancia y humanidad".

La edición física, en formato CD (5,99 libras) y vinilo (19,99), estará disponible desde el 29 de noviembre.

Geldof y Ure compusieron 'Do they know it's Christmas?' y en su grabación original participaron, entre muchos otros, Bono, Sting, David Bowie, George Michael, Boy George, Phil Collins, Paul Weller y Paul McCartney.

El tema se convirtió en aquel momento en el sencillo más vendido de la historia del Reino Unido con más de 3,5 millones de copias y recaudó 8 millones de libras (unos 12,5 millones de dólares de la época).

La segunda versión salió en 1989, pero no tuvo la repercusión de su antecesora ni la de las Navidades de 2004, cuando contó de nuevo con Bono, McCartney y George Michael, al tiempo que sumó a artistas del momento como Chris Martin, Ms Dynamite, Natasha Bedingfield o Robbie Williams.

El éxito en 1984 del primer sencillo de Band Aid llevó a Geldof, compositor, actor y activista político, a organizar el año siguiente el evento Live Aid, dos macroconciertos en Londres y Philadelphia (EEUU) con los que recaudó más de 40 millones de libras. EFE