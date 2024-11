Carolina Marín:"He Bing Jiao me dedicó en París un momento único"

Madrid, 14 nov (EFE).- La badmintonista española Carolina Marín, 3 veces campeona de mundo, 4 de Europa y oro olímpico en Rio 2016, calificó de "detalle único e inolvidable" el gesto de su rival en la semifinal olímpica, la china He Bing Jiao, quien subió al podio a recoger su medalla de plata con un pin del Comité Olímpico Español, en homenaje a la onubense.

Un recuerdo imborrable para la español, quien se encuentra en periodo de recuperación tras su grave lesión de rodilla en la semifinal olímpica.

"Lo primero que sentí al ver la escena del podio es agradecimiento, porque al fin y al cabo estamos hablando de una jugadora en una cultura China, la cual conozco muy bien, y creo que es complicado que alguien se acuerde de ti en ese momento. Estamos hablando de un momento en un podium de olímpico con una medalla de plata. Ella en todo momento luciò el pin", dijo Carolina en la entrega de Premios Relevo Change, que tuvo lugar en Madrid.

Para la campeona española "fue un momento que para mí no se me olvidará en la vida y que le estoy eternamente agradecida".

Carolina Marín también agradeció las palabras de la rival china, quien aseguró que la andaluza siempre ha sido "una gran referencia" para ella.

"Estoy agradecida por todas las palabras que ella me ha dedicado. Yo creo que tenemos ya un cariño mutuo. El detalle del podio de París un se vio en todo el mundo y fue muy comentado", añadió.

Carolina no pudo alcanzar el objetivo de la medalla de oro, pero el reconocimiento de la rival china tuvo un valor equivalente.

"Está claro que yo iba con el objetivo a París de conseguir una medalla de oro y me traje una medalla que me he dado cuenta que vale mucho más, que es el cariño y el apoyo de toda la gente"

Marín también se refirió a la experiencia de haber visitado la zona de la dana en Valencia. "Fue un momento fuerte, sobre todo porque muchas veces por la televisión, por las redes sociales no se ve la realidad y sin embargo, cuando estás allí y ves todo por tus propios ojos es un choque muy fuerte. Mi intención simplemente ha sido ayudar. En ningún momento he querido publicar nada porque al fin y al cabo una va con su mejor intención", concluyó. EFE