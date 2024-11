La derecha española pide retirar la candidatura de Teresa Ribera a la Comisión Europea

Madrid, 13 nov (EFE).- El líder de la oposición española, el conservador Alberto Núñez Feijóo (Partido Popular), pidió este miércoles al Gobierno que retire la candidatura de la socialista Teresa Ribera para ser miembro de la Comisión Europea y proponga a "otra persona que concite el apoyo de la sociedad española".

En declaraciones a la presa en el Congreso, Núñez Feijóo opinó que la ministra "con mayor responsabilidad en la prevención de las inundaciones" no es a quien España necesita como candidata ni quien la Comisión Europea necesita como vicepresidenta.

El político de la derecha aludió así a Ribera, que es vicepresidenta tercera del Gobierno español y ministra para la Transición Ecológica, y las fuertes lluvias torrenciales que hace dos semanas causaron al menos 223 muertos e innumerables daños materiales en España, sobre todo en la provincia mediterránea de Valencia.

Núñez Feijóo compareció hoy ante la prensa después de que los eurodiputados del Partido Popular (PP) español presionasen ayer en Bruselas para posponer las reuniones que valorarán el desempeño de los cinco candidatos a vicepresidentes de la CE, tras expresar en una sesión parlamentaria rechazo contra la vicepresidenta tercera por la gestión del temporal.

"El Gobierno tiene perfiles a los que el Partido Popular no se opondría porque no tienen una mochila detrás ni de responsabilidad política ni, en su caso, de responsabilidad judicial", aseguró, aunque no aportó ningún nombre para sustituir a Ribera.

Tampoco aclaró si le convencería como alternativa el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

En el Ejecutivo, que dirige el socialista Pedro Sánchez, "hay personas que conocen la Comisión, que conocen la Unión (Europea), que la han trabajado y no tienen la mancha política, y veremos si judicial, de la candidata oficial", comentó el líder conservador.

Admitió que "en ningún caso" tiene la capacidad de vetar que el Parlamento Europeo elija como comisaria a Ribera -para lo que sería necesario el rechazo de todo el Partido Popular Europeo-, pero defendió que sí la tiene para que los veintidós eurodiputados del PP español tengan opinión y posición.

También acusó al Gobierno de estar presionando y "chantajeando" a las instituciones europeas diciendo que "no se va a poder conformar la Comisión si no se acepta la imposición de un país miembro, en este caso de España".

Y consideró que Ribera "no superó el primer examen del Parlamento Europeo", aunque ayer no hubo reuniones para valorar el desempeño de los candidatos a vicepresidentes, sino únicamente un debate parlamentario.

No obstante, la presidenta de la CE, la alemana Ursula Von der Leyen, mantiene la confianza en Teresa Ribera para convertirse en vicepresidenta de Transición Climática y Competencia del próximo Ejecutivo comunitario, dijo este miércoles su portavoz.

"La presidenta ha dado su confianza al conjunto de candidatos al puesto de comisarios y el proceso para su confirmación está en curso. Evidentemente nada ha cambiado con respecto a esta posición inicial", según Eric Mamer, preguntado sobre si Von der Leyen mantiene la confianza en Ribera. EFE