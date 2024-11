Sinner: "Es un gran comienzo teniendo en cuanta que llevo un mes sin jugar"

Roma, 10 nov (EFE).- El italiano Jannik Sinner, número 1 del mundo, ponderó su victoria en las Finales ATP ante el australiano Alex De Miñaur como "un gran comienzo", poniendo énfasis en que no había jugado desde hace 4 semanas.

Sinner sacó adelante sin apenas sufrimiento el primer envite de la Copa de Maestros, torneo que el año pasado dejó escapar en la final. Con autoridad, tumbó a su rival para llevarse el duelo en dos sets, por 6-3 y 6-4.

"Es un gran comienzo para mí en este torneo, teniendo en cuenta que llevo cuatro semanas sin jugar un partido oficial. Me alegro de haber conseguido jugar hoy a este nivel. Tuve algunos momentos flojos al principio, lo cual es normal, y luego me encontré a mí mismo en la pista, así que me alegra mucho", dijo en rueda de prensa.

Su rival, De Miñaur, se puso arriba en el primer set con un 'break' tempranero que, poco después, Sinner supo reconquistar para encarrilar la primera manga.

"Conseguí irme en el primer set y también en el segundo. Pero si esto no ocurre y no le quiebro de nuevo en el 2-1 y se pone 3-1... el set puede acabarse bastante rápido. Estoy contento porque es un partido muy duro en cualquier sentido. Pero vamos a ver lo que viene en las próximas veces cuando juguemos entre nosotros", explicó.

En el próximo partido, Sinner se jugará con el estadounidense Taylor Fritz, que ganó al ruso Daniil Medvedev, la clasificación a las semifinales.

"Creo que Fritz ha mejorado mucho en el último año y medio. Saca mucho mejor. Golpea la pelota muy, muy fuerte. Es un gran competidor. Hoy ha jugado un gran partido contra Daniil. Tengo que rendir al máximo si quiero ganar o acercarme. Entrené con él al principio de la semana. Va a ser duro. Esto lo sé. Sé que tengo que subir mi nivel. Espero poder hacerlo", sentenció. EFE