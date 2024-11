Johnny Depp se solidariza con las víctimas de la DANA

Johnny Depp ofrecía este sábado una rueda de prensa dentro del marco del Festival de Cine Europeo de Sevilla, en el que ha presentado su segundo proyecto como director cinematográfico, 'Modi, Three Days on the Wing of Madness'.

Allí, agradeció "el apoyo y el calor con el que me acogen siempre en España" pero tuvo también palabras para todos los damnificados por la DANA: "es un honor y un privilegio estar aquí y nuestro corazón está con todos los damnificados y todo el país. La resiliencia y la fuerza de la gente son bastante conmovedoras, y por eso os agradezco que nos estéis acompañando en este momento. Nos gustaría hacer todo lo posible para ayudar de cualquier manera, nuestro corazón está con todos los que están viviendo estos momentos".

El intérprete presentaba su segunda película como director y aplaudía el talento europeo: "Hay muchas ganas de trabajar y un chaval de 15 años coge su teléfono, quiere hacer una película y se convierte en el nuevo pedro almodóvar. Todo esto es posible y no sólo va a pasar en hollywood".

Depp comentaba que ha sido "muy afortunado" de trabajar con algunos de los mejores directores: "El cine, no me importa lo que digan los demás, el cine es un trabajo en equipo desde el principio hasta el final".

El actor reconocía que es "muy tímido" y que "a través de los personajes exploras, encuentras en ti mismo, cuando conoces a ese personaje a fondo, hacia atrás y hacia adelante, eso va mucho más lejos de lo que los guionistas han hecho, porque ahora sabes mucho más sobre el personaje que ellos, porque lo has cambiado completamente, y los guionistas son como ordenadores".

Por último, también recordó a dos de sus inolvidables personajes: "Eduardo Manostijeras, es probablemente el que más se parece a mí. Pero, si es un personaje, tenemos a Jack Sparrow, y ese personaje, una vez que lo encuentras, puede sacar mucho más de ti, pero, es un personaje, así que puedes decir o hacer cosas que nunca podrías hacer en la vida".