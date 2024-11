Los pilotos muestran su malestar por las multas impuestas por palabras malsonantes

Redacción deportes, 7 nov (EFE).- La GPDA (Asociación de Pilotos de Grandes Premios), a través de un comunicado difundido por medio de su cuenta oficial en la red social Instagram, ha trasladado su descontento por las multas económicas que le han sido impuestas a los pilotos de Fórmula 1 por pronunciar palabras malsonantes.

"Como sucede con todos los deportes, los participantes deben respetar las decisiones de los jueces, les guste o no, incluso estén de acuerdo o no con ellas. Los pilotos no son diferentes y lo comprenden completamente. Nuestros miembros son pilotos profesionales que compiten en Fórmula 1, la cima del deporte del motor. Son los gladiadores y cada fin de semana de carreras ofrecen un gran espectáculo a los aficionados", arranca el texto.

"Con respecto a palabras malsonantes, hay una diferencia entre pronunciarlas con la intención de insultar a otros y hacerlo en un ámbito más informal para describir el mal tiempo o referirse a un objetivo inanimado como un coche de Fórmula 1 o una situación de conducción", añade.

La GPDA también manda un mensaje a Muhammed Ben Sulayem, presidente de la FIA: "Instamos al presidente de la FIA a que también considere su propio tono y lenguaje cuando hable con nuestros pilotos miembros, o incluso cuando se refiera a ellos, ya sea en un foro público o de otro modo. Nuestros pilotos son adultos y no necesitan que se les den instrucciones a través de los medios de comunicación sobre temas tan triviales como el uso de joyas o la ropa interior".

En cuanto al destino de los ingresos por estos castigos, apunta: "La GPDA ha expresado en innumerables ocasiones su opinión de que las multas monetarias a los pilotos no son adecuadas para nuestro deporte. Durante los últimos tres años, hemos pedido al presidente de la FIA que comparta los detalles y la estrategia sobre cómo se asignan las multas económicas de la FIA y dónde se gastan los fondos".

"También hemos expresado nuestras preocupaciones sobre la imagen negativa que tienen estas multas para el deporte. Una vez más, solicitamos al presidente de la FIA que ofrezca transparencia financiera y mantenga un diálogo abierto y directo con nosotros. Todas las partes interesadas deben determinar en común cómo y dónde se gasta el dinero para beneficio de nuestro deporte", agrega.

Por último, el organismo manifiesta: "La GPDA desea colaborar de manera constructiva con todos los estamentos, incluido el Presidente de la FIA, con el fin de promover nuestro gran deporte para el beneficio de todos los que trabajan por él, pagan por él, lo ven y lo aman. Nosotros estamos haciendo nuestra parte". EFE