McCarthy, coach de Cowboys, arrepentido de mostrar su frustración y romper una tableta

Redacción Deportes, 6 nov (EFE).- Mike McCarthy, entrenador en jefe de los Dallas Cowboys, reconoció este miércoles estar arrepentido de haber mostrado su frustración y arrojar al suelo una tableta durante la derrota de su equipo del domingo pasado ante los Atlanta Falcons en la semana 9 de la temporada de la NFL.

"Me da vergüenza. Es algo para lo que, a mi edad, claramente no hay excusa. Eso no es lo que represento. Estoy avergonzado como líder de este equipo. Definitivamente me arrepiento de un momento que desearía no haber vivido", afirmó el coach de 60 años.

McCarthy se refirió a un momento del juego que ocurrió en el segundo cuarto, luego de una jugada de cuarta oportunidad y uno que su ofensiva no pudo superar para obtener el primero y diez. La reacción del entrenador fue estrellar la tableta electrónica que tenía en las manos contra el suelo para sacar su frustración por la inoperancia de su equipo.

Los Cowboys acumulan tres derrotas consecutivas en una temporada en la que de ser considerados favoritos para ser contendientes para llegar al Super Bowl por la Conferencia Nacional, arrastran una crisis de resultados que los tienen con tres ganados y cinco perdidos en el tercer lugar de la división Este, lejos de los lugares de playoffs.

Una crisis que se agrava porque los tres tropiezos sufridos han sido en los partidos que han jugado en el AT&T Stadium, su hogar, donde el próximo domingo recibirán a los Philadelphia Eagles, rival que en su división ocupa el segundo escalón con marca de 6-2, y ante el que corren el peligro de sumar una cuarta derrota en fila.

Aunado a las derrotas se suma que para el duelo ante Eagles, Dallas no contará con Dak Prescott, su quarterback estelar, quien presenta una lesión en el tendón de la corva que lo dejará fuera de acción al menos cuatro semanas.

En su lugar Cooper Rush estará en los controles del equipo, un cambio en el que McCarthy confió para empezar a enderezar el rumbo.

"Cooper es cerebral, inteligente y que te da flexibilidad para seguir jugando. Ha sido excelente al respaldar a Dak y confiamos en que ahora no será diferente", subrayó el entrenador.

Rush, quien sustituto habitual de Prescott desde su llegada a Dallas tiene marca de cinco triunfos y una derrota en los duelos que ha iniciado como titular. Como tercer mariscal de campo los Cowboys tienen al ex de San Francisco 49ers, Trey Lance. EFE