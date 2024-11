Bagnaia satisfecho por "una victoria fantástica"

Redacción deportes, 3 nov (EFE).- El italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP24), vencedor del Gran Premio de Malasia de MotoGP ha señalado satisfecho que "ha sido una victoria fantástica, hemos luchado de manera muy agresiva, pero limpia, nunca nos llegamos a tocar".

Así describió Bagnaia su lucha de las primeras vueltas con Jorge Martín y reconoció que "sabía que después de tres o cuatro vueltas, si iba por delante, sería capaz de abrir un hueco para hacer mi ritmo y abrir la distancia".

Y con cierta ironía, ante la última carrera de la temporada, en la que se jugará el título mundial con Martín afirmó: "En Barcelona trataré de darle rueda a todo el mundo para colocar a pilotos por en medio".

"Sabia que mi ritmo era suficientemente bueno como para responder los ataques, aunque ayer no me fue tan bien, pero he respondido a todos sus ataques de la mejor manera posible, aunque el que no me esperaba era el que ha lanzado en la curva 5, cuando se ha resistido por el exterior, y hoy ha hecho un trabajo fantástico, es duro y está demostrando el grandísimo nivel que hemos alcanzado en este deporte", comentó 'Pecco' Bagnaia.

"Matemáticamente aún sigue siendo posible, aunque sabemos que es muy difícil, pero en Barcelona puede pasar cualquier cosa, las condiciones serán más delicadas que en junio, porque hará más frío, y hay dos curvas en Barcelona que son muy peliagudas, la 2 y la 5, así que será importante ser competitivos, pero con calma", recordó Bagnaia, quien reconoció que necesita "a Enea -Bastianini-".

Ante la posibilidad de que la última cita sea en el circuito de Barcelona, Bagnaia afirmó que se adapta "a cualquier momento, no va a cambiar la cosa en cuanto a prestaciones, suelo tener mejores resultados en Barcelona, pero es más delicado, si bien es cierto que puedes cometer errores más fáciles, pero no tengo preferencias. EFE