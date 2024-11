Muere un menor disparado en una reyerta de narcotráfico en la ciudad francesa de Poitiers

París, 2 nov (EFE).- El adolescente de 15 años que se encontraba en estado crítico tras haber recibido una bala en la cabeza en una multitudinaria reyerta relacionada con el narcotráfico en la ciudad francesa de Poitiers ha fallecido, según comunicó este sábado la Fiscalía a la prensa.

El menor había estado hospitalizado desde la noche del 31 de octubre, cuando ocurrieron los hechos en la zona de la plaza de Coimbra, que es un punto habitual del mercado de drogas en Poitiers.

La vida de otros cuatro adolescentes de entre 15 y 16 años que también resultaron heridos graves no corre peligro, detalló la cadena pública France Bleu.

Como responsable de la muerte del fallecido se busca a un hombre que había estado vendiendo estupefacientes en la zona.

En el tiroteo y la pelea participaron decenas de personas ,según las investigaciones policiales, si bien en un primer momento el ministro de Interior, Bruno Retailleau, había hablado de entre 400 y 600 implicados.

Retailleau, en declaraciones posteriores a la prensa, aseguró que Francia está viviendo un momento de quiebre respecto al narcotráfico y habló de "mexicanización" de la sociedad, por lo que prometió más recursos para la lucha antidroga y abogó por responsabilizar también a los consumidores.

"No es en América del Sur, no es en México, no es en Bolivia. Es en Rennes, en Poitiers, en Marsella, es en Francia", dijo a los medios en una visita a Rennes, donde hace una semana otro incidente relacionado con el narcotráfico se saldó con la muerte de un niño de 5 años. EFE