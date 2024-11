Lolita Flores se posiciona y asegura que cree a Isa Pantoja

Lolita Flores acudía este viernes al plató de '¡De viernes!' para hablar de su estado de salud y desmentir que se vaya a retirar del teatro y aprovechaban su intervención para preguntarle por todo lo que hemos sabido de Isabel Pantoja y su hija en las últimas semanas.

"Vi un trozo. Pero yo en esa época ya no estaba con Isabel. Yo conocí a Isa muy chiquitita, con dos o tres años en la época de María del Monte y luego de Diego Gómez", contestaba la artista cuando le preguntaban si había visto la entrevista de Isa Pantoja.

Sin pelos en la lengua, Lolita confesaba que "si todo lo que Isa cuenta es verdad, que yo no dudo que Isa mienta en esas cosas, me parece algo horrible y me parece denunciable", pero dejaba claro que "yo no soy nadie para meterme en la vida de nadie".

En cuanto a si ha vuelto a tener relación con la tonadillera, la hermana de Rosario desvelaba que "no" y que la última vez que intercambiaron palabras fue cuando falleció Doña Ana: "Le mandé un mensaje fue por la muerte de su madre, Doña Ana, porque la conocí y la tenía cariño, y porque ella el día que murió mi madre estuvo muchas horas conmigo y esas cosas se agradecen y le mandé un mensaje y me contestó".

Además, explicaba que cuando Isabel se marchó a Marbella "yo seguí con mi vida, la llamé un par de veces y me lo cogía Agustín y no me la pasaban, luego me lo cogía Julián Muñoz y no me la ponían" y contaba apenada que "mi hija tuvo un accidente de coche y no me llamó nadie, tampoco cuando me operaron del cáncer de útero, que solo recibí un mensaje por parte de Chelo García Cortés".

Por último, Lolita aseguraba que aunque "no puedo hablar de lo que no he vivido, a Isa la creo" y lanzaba una reflexión: "¡Qué su madre tendría que haber puesto medios? Yo, como madre, hubiera puesto medios, pero yo no soy Isabel Pantoja".

"Quizás le haya afectado la cárcel, la muerte de su madre. Si ella me llamara para pedirle ayuda yo se la daría pero no puedo opinar de algo que no conozco, no la he vuelto a ver ni lo que hace con su vida. No sé nada, no sé si está bien o no. Yo no tengo nada en contra de Isabel", concluía la artista.