Arturo Valls, Maestro Joao, Rossy de Palma y Roberto Leal, sus mensajes a Ana Guerra y Victor Elías ante su gran día

Ana Guerra y Víctor Elías ya son marido y mujer. Este jueves 31 de octubre, pasadas las 13.00 horas, la pareja se daba el 'sí quiero' en una finca en plena sierra de Guadarrama, Madrid, y a pesar de que protegiendo la exclusiva de su boda -que veremos en unos días en una conocida revista- no hemos podido ver a los novios, sí a los rostros conocidos que han querido estar al lado de la pareja en el día más feliz de sus vidas.

Aunque alguno de los invitados, como Fran Perea y su novia Luz Valdenebro, han guardado silencio a su llegada a la finca Prados Moro; y otros como Luis Cepeda o la tía de la Reina Letizia, Henar Ortiz, lo han hecho en autobús junto al grueso de los asistentes al enlace, otros como Roberto Leal -acompañado por su mujer Sara Rubio-, el Maestro Joao, Rossy de Palma -íntima amiga de la madre de Víctor, Amelia del Valle, fallecida a causa de una larga enfermedad en julio de 2022-, o Arturo Valls entre otros, han derrochado simpatía ante las cámaras y no han dudado en bajar las ventanillas de su vehículo para pronunciar unas palabras sobre una de las bodas más esperadas de la temporada.

"Nos hemos puesto un poquito arregladitos para la ocasión. Yo soy de parte de la novia. Bueno, al novio lo conozco también muy bien, pero bueno, por aquella época" ha apuntado con una gran sonrisa el presentador de 'Pasapalabra' y 'El Desafío', dispuesto a darlo todo en la boda: "No tengo ni idea de lo que va a pasar, no sé quiénes están, o sea, yo vengo a disfrutar con mi mujer y cuando salga os podré contar, pero ahora, bueno, tampoco os voy a poder contar seguro, pero que vengo a disfrutar y ya está" ha asegurado con una sonrisa.

Su deseo para Ana y Víctor en un día tan especial, "el tópico típico". "Que sean felices, que se quieran muchísimo y que se respeten"

Roberto -que presentó la edición de 'Operación Triunfo' que lanzó a la cantante canaria al estrellato- se ha enterado por la prensa de la ausencia de Aitana en el enlace. Algo a lo que ha quitado importancia, asegurando que "vendrán quienes tengan que venir, quienes puedan y quienes hayan invitado, si es que no, las matemáticas son así".

Con la duda en el aire de si finalmente la Reina Letizia -prima de Víctor- estará entre los invitados, el presentador ha confesado no saber nada, aunque sí ha reconocido que de asistir "evidentemente habrán guardado un poquito el secreto y la privacidad". "Pero vamos, os enteraréis de todo al final. Si no, que lo cuente Ana o que lo cuente también Víctor" ha concluido entre risas.

Deslumbrante para la ocasión, el Maestro Joao, que ha presumido de su llamativo diseño ante las cámaras. "No me puedo parar mucho que hay que ser puntuales para los novios, pero que sean súper felices y que sea yo la siguiente" ha deseado a la pareja, asegurando que aunque desconoce los detalles con los que Ana y Víctor sorprenderán a sus invitados, tampoco los diría porque "es su boda y yo lo respeto al máximo".

Arturo Valls, que ha llegado con la hora justa y ha bromeado con que no podía llegar después de la novia, también ha cumplido con el 'tópico' de Roberto Leal y ha apuntado que lo único que desea a los novios es "que sean muy felices como ya lo son".

"Esperamos una boda muy, muy musical. Eso va a ser muy divertido. No sé nada, pero sí que van a venir muchos músicos, mucho rock and roll" ha añadido entre risas, bromeando con la posibilidad de coincidir con la Reina Letizia en la ceremonia: "Claro claro, por qué no. Queremos bailar 'Paquito el chocolatero'. Me apunto a dirigir la orquesta. Venga, gracias, amigos" ha concluido.

Muy emocionada se ha mostrado Rossy de Palma, íntima amiga de la madre de Víctor, Amelia del Valle, fallecida a finales de julio de 2022 tras una larga enfermedad: "Yo solo tengo que decir que quiero mucho a Víctor, estoy muy feliz que se case con esta mujer que lo quiere mucho y yo estoy aquí en representación de su madre, que no puede estar, y de la que era muy amiga y como una hermana, Meli del Valle, y ya está. No tengo más que decir, cariños, de verdad".