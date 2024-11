Marta Pombo sentencia a su familia paterna tras la dura confesión de su hermana María

María, Marta y Lucía Pombo han vivido este martes una de las noches más inolvidables de su vida al recibir el premio 'Vanitatis' por la docuserie sobre su vida que protagonizan en Amazon Prime y cuya tercera temporada acaba de estrenarse con gran éxito y que tanto está dando que hablar. Y es que cada vez más sinceras a la hora de hablar de su día a día, y también del lado menos bonito de la vida que no suelen mostrar en redes sociales, la mediana de las hermanas se ha roto al confesar su dolor por la nula relación que tienen hace un tiempo con su familia paterna, revelando que uno de sus tíos le envió una durísima carta dejándoles claro que ya no son familia.

Un doloroso tema sobre el que se ha pronunciado Marta durante la entrega de premios después de que una de sus primas, Blanca Pombo, haya dicho que aunque no va a contestar a María, tiene la conciencia muy tranquila: "He sido muy directa y creo que lo dije todo en el reality. Mejor no seguir hablando, mejor no seguir sacando, porque cada uno vive su verdad en su casa, eso está clarísimo. Ellos viven su verdad, nosotros la nuestra" ha expresado, asegurando que su familia paterna "nunca podrán reprocharnos el que hayamos estado abiertas a una reconciliación".

"Siempre la hemos deseado, no ha surgido esa oportunidad" confiesa, afirmando rotunda que quienes no han sabido actuar como primos han sido ellos, mientras que la actitud de sus tíos ha sido "súper decepcionante". "Ha sido muy triste. Ya se acabó de faltas de respeto, se acabó de cartas, de insultos, de cosas dañinas porque todo acto tiene su consecuencia. Nos han dejado muy claro que no somos familia, la frase fue muy matadora" añade, reconociendo que aunque han estado "muy abiertas" a un acercamiento, "el sentimiento acaba muriendo y esa es la pena".

"Menos mal que me pilláis en un buen momento porque si no estaría ahora un mar de lágrimas" confiesa dolida. Y es que afortunadamente la depresión que pasó hace cuatro años ha quedado atrás y ahora está fenomenal, "bailando flamenco todos los días, increíble" apunta con una sonrisa. Y en su felicidad tiene mucho que ver su marido, Luis Zamalloa, que asegura que "literalmente me salvó la vida, vino para salvarme".

Casados desde hace un año, están viviendo una aventura tras el nacimiento, el pasado 1 septiembre, de sus mellizas María y Candela, 22 meses después de dar la bienvenida a su primera hija, Matilda. Como nos cuenta, "estoy agotada, es muy cansado pero es maravilloso la verdad, un regalo". Sus declaraciones, y cómo consiguen organizarse Zama y ella con tres niñas tan pequeñas en casa