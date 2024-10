Red social X suspende la cuenta en hebreo del líder supremo de Irán, Ali Jameneí

Jerusalén, 28 oct (EFE).- La red social X suspendió la cuenta que el líder supremo de Irán, Ali Jameneí, había abierto en hebreo el sábado pasado, según reporta la prensa israelí la madrugada de este lunes.

La cuenta @Khamenei_Heb aparece con un escueto aviso de suspensión por haber incumplido las reglas de X.

La suspensión se produjo apenas unas horas después de que el líder supremo de Irán enviara por esa red un mensaje en hebreo refiriéndose al ataque que Israel efectuó contra bases militares iraníes el sábado pasado, según el diario The Times of Israel.

“Ellos (los israelíes) están cometiendo un error de cálculo respecto a Irán. Ellos no conocen a Irán y a los jóvenes iraníes. No conocen a la nación de Irán. Aún no han podido comprender correctamente el poder, la capacidad, la iniciativa y la determinación del pueblo de Irán. Debemos de hacerles comprender eso”, indicó Jameneí.

Las Fuerzas Armadas de Irán restaron importancia a la ofensiva de Tel Aviv, indicando que las defensas aéreas iraníes actuaron de manera adecuada y que los misiles israelíes solo provocaron “daños limitados y de bajo impacto” en algunos radares.

Sin embargo, el mismo Ejército iraní confirmó la muerte de cuatro soldados en los ataques de Israel contra los sistemas de defensa aérea y radares de Irán de las provincias de Ilam, Juzestán y Teherán.

Israel, a su vez, calificó de “precisos” sus bombardeos que respondían al lanzamiento de 180 misiles por el país persa contra el territorio israelí el 1 de octubre, unas operaciones denominadas 'promesa verdadera 2'.

Dicho ataque iraní fue una respuesta al asesinato del líder del grupo chií libanés Hizbulá, Hasán Nasrala, en Beirut, y del líder de la milicia palestina Hamás, Ismael Haniyeh, en la capital iraní en julio, ambas facciones respaldadas por Irán.

El intercambio de fuego podría continuar, ya que las autoridades iraníes aseguran reservarse el derecho al contraataque, basándose en el derecho inherente a la legítima defensa, que se refleja en el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas.EFE