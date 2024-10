Mijatovic, sobre la ausencia del Real Madrid: "Me sorprende un poquito que no estén"

Madrid, 28 oct (EFE).- Pedja Mijatovic, exjugador montenegrino del Real Madrid, se mostró este lunes sorprendido por la ausencia del club blanco en la gala del Balón de Oro que premiará al mejor futbolista de la pasada temporada.

"Me sorprende un poquito que no estén aquí. Pero aunque no ganen un Balón de Oro, es una fiesta del fútbol", dijo en declaraciones a Movistar Plus el exjugador que marcó al Juventus el tanto que dio la séptima Copa de Europa al Real Madrid en 1998. EFE