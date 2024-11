Candidato Andrés Ojeda asegura que la nueva política llegó a Uruguay para quedarse

Montevideo, 27 oct (EFE).- El candidato a la presidencia de Uruguay por el Partido Colorado, Andrés Ojeda, aseguró este domingo que su fuerza política le demostró a todo el sistema que "la nueva política llegó para quedarse".

"Creo que en algún punto en esta campaña -pase lo que pase- ganamos una batalla cultural de modernidad muy importante. Creo que le demostramos a todo el sistema que el nuevo sistema llegó para quedarse", apuntó.

Más allá de esto, prefirió no explayarse en dicho asunto para que luego no le digan que jugó al filo de la veda electoral que el país suramericano vive desde este viernes y hasta que cierre la votación.

Por otra parte, indicó que por la noche hablará en su comando, sea cual sea el resultado de las elecciones presidenciales y parlamentarias, y que luego formará parte de un acto en el que estarán todos los candidatos de los partidos que integran la actual coalición de gobierno.

Asimismo, consultado por una declaración del expresidente José Mujica tildándolo de 'outsider', Ojeda recordó que entró con 18 años y que ha puesto "más carteles que nadie".

"Capaz que no tiene conocimiento, hoy (Julio María) Sanguinetti lo decía, yo entré con 18 años a esto. He puesto más carteles y pasacalles que nadie. Y en un momento del partido en el que estaba muy difícil, pero no quiero hacer tanta política. Yo sé que Mujica tiene una impunidad para decirlo que yo no tengo y aparte no es candidato a presidente. Yo tengo que cuidarme de estas cosas", enfatizó.

Este domingo, Uruguay lleva a cabo unas elecciones en las que la ciudadanía elegirá al presidente y a los parlamentarios para el período 2025-2030.

En caso de que ninguno de los once aspirantes supere el 50 % de los votos, el 24 de noviembre se realizará una segunda vuelta entre los dos más votados.

Además, los electores deberán pronunciarse sobre dos plebiscitos: uno que busca reformar el régimen de seguridad social y otro que pretende que sean habilitados los allanamientos nocturnos. EFE

