Adara Molinero atiza a Isa Pantoja tras su desgarradora entrevista: "Ganar dinero hablando de tu madre..."

La marca de belleza Rowenta ha celebrado su 140º aniversario este miércoles con una gran fiesta a la que han asistido numerosos rostros conocidos, entre ellos Adara Molinero, que en el ojo del huracán tras su ruptura con Álex Ghita, y tras asegurar que sorprendió a su entonces novio 'tonteando' por Instagram con su amigo Jonan Wiergo -del que ya no quiere saber nada- nos ha contado cómo se encuentra y si tiene ganas de volver a encontrar el amor después de los varapalos sentimentales que se ha llevado con el entrenador, Bosco Martínez-Bordiú, Rodri Fuertes o Hugo Sierra, padre de su único hijo, Martín (6)

"Sabéis que soy súper sincera, y de verdad te lo digo, estoy tranquila, con muchísima paz, disfrutando de mi hijo, muy centrada en mi trabajo. Y estoy en un momento muy bueno, sí" asegura, reconociendo que "en otras épocas de mi vida sí es verdad que he buscado el amor un poco más pero ahora no busco nada". "Incluso me da como un poco de pereza porque he acabado un poquito desgastada" confiesa.

Cerrada en banda a hablar de Álex Ghita -con el que tenía una amistad ya que era su entrenador personal y poco a poco se convirtió en amor-, la televisiva asegura que "es una experiencia más en mi vida y ya ni me acuerdo de eso, ya ha pasado. Yo ahora mismo en este momento de mi vida soy 'peace and love'".

"Yo voy a decir una cosa un poco fuerte, pero que así es. Nunca pensé en mi vida que pudiera llegar a estar sola. Y ahora digo, jolin, lo he conseguido. Estoy sola, estoy bien, me siento bien conmigo misma. No necesito a nadie, solamente a mi hijo" confiesa.

Una relación muy diferente a la que tiene con Rodri, por quien desvela que tiene "muchísimo cariño". "Hemos vivido muchísimas cosas y le deseo que sea muy feliz con Marta Castro, sobre todo. Es que es muy importante la tranquilidad en la vida para ser feliz, entonces les deseo lo mejor". Hacen buena pareja, sí, claro que sí. Sí, es verdad, yo les veo muy parecidos" apunta.

Cambiando de tema, hemos preguntado a Adara qué le han parecido las desgarradoras declaraciones de Isa Pantoja relatando algunos episodios que vivió durante su infancia en Cantora. Y su opinión no deja lugar a dudas. Y es que aunque reconoce que "ninguna familia ni ningunos padres son perfectos", cree que "hay cosas que si se pueden evitar contar en televisión... Ganando dinero hablando de tu madre...". "Yo puedo entender que lo has pasado muy mal y lo siento mucho, pero... Llegar a hablar de tu madre, no..." ha sentenciado, dejando claro que no comparte lo que ha hecho la peruana