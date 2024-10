Carla Goyanes apoya también a su madre en su vuelta al trabajo

Este martes veíamos a Cari Lapique retomando su vida profesional tras la muerte de su marido, Carlos Goyanes, y de su hija, Caritina Goyanes, este verano. Lo hacía capitaneando un exclusivo showroom multimarca en la Milla de Oro de Madrid arropada por su hermana Miriam.

Hoy, se ha dejado ver por allí su hija Carla, que no ha dudado en apoyar a su madre en esta vuelta al trabajo tan especial para ella: "Hay que volver a todo, hay que ser fuertes".

Carla desconoce si su madre está ya más recuperada, pero sí que confía que la vuelta a la rutina la ayude porque "muy fuerte no sé si está, pero la cuestión es que el trabajo siempre viene fenomenal y te tiene la mente ocupada y es que hay que trabajar, no queda otra. Es muy bueno sí".

Además, la joven ha destacado las palabras de su tía Miriam en el día de ayer cuando aseguraba que "mi hermana es impresionante, le gusta mucho trabajar y la va a distraer. Le viene bien además. Le viene bien, porque si no, uff, muy duro".

Para la hija de Cari fueron unas declaraciones muy reveladoras con las que no podía reflejar mejor el momento que está pasando su madre: "Me he quedado alucinada de lo bien que ha hablado y que todo os lo ha contado".

De esta manera, la viuda de Carlos Goyanes retoma su vida profesional tras perder el pasado agosto a dos de sus grandes pilares, su marido y su hija mayor, Caritina Goyanes con tan solo 19 de días de diferencia.