OCU alerta de que los "depósitos" del bróker Freedom24 no son tales y no están cubiertos por el FGD

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha alertado este lunes de que el bróker Freedom24 ofrece un producto financiero que renta hasta un 5,09% anual anunciándolo como un "depósito a plazo", aunque en realidad no es como tal un depósito y, por tanto, no está cubierto por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).

La OCU destaca que este producto es en realidad un 'swap' de valores de colocación de fondos a largo plazo a 12 meses. En caso de que haya problemas y Freedom24 no pueda hacer frente a sus pagos, el dinero no estaría cubierto por el FGD, sino por el Fondo de Compensación de Inversiones de Chipre, que devolvería un máximo de 20.000 euros por titular.

En estos momentos, la página web de Freedom24 no comercializa estos productos como depósitos a plazo, sino como un "plan de colocación de largo rendimiento". Asimismo, se especifica que es un "swap OTC" y que "no es un servicio bancario y no está relacionado con un depósito bancario ni una cuenta bancaria".

"Freedom24 no es un banco, no está regulado por ningún banco central. Pertenece al grupo Freedom Finance Europe una empresa de servicios de inversión regulada por la Comisión de Valores y Bolsa de Chipre donde reside, por lo que sus requisitos de solvencia son mucho más laxos que los de un banco", ha argumentado la OCU.