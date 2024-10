Isa Pantoja se sincera tras su demoledora entrevista contra su madre en '¡De Viernes!'

Isa Pantoja se abría en canal en '¡De Viernes!' y, por primera vez, relataba los durísimos momentos que vivió con su familia siendo tan solo una niña, recordando de un modo desgarrador los desprecios que le hicieron su abuela o su tío Agustín ante la indiferencia absoluta de su madre, Isabel Pantoja.

La razón de revelar lo que tantas veces ha negado en los últimos años es porque, como ha reconocido, el desprecio que le hizo la tonadillera cuando fue operada de urgencia de apendicitis hace un mes, cuando no fue a visitarla ni tampoco se puso en contacto con ella para interesarse por su salud. "He perdido por segunda vez una madre, ella no muestra un mínimo de atención hacia mí y es cuando realmente pienso que está acabada la relación. Mi madre vive pero es como si me hubiese quedado huérfana otra vez. Ella simplemente existe, pero no la espero en ningún momento de mi vida" confesaba rota en lágrimas.

Sacando fuerzas de flaqueza, y demostrando una entereza digna de admirar, Isa se ha sentado este lunes en el plató de 'Vamos a ver' y ha revelado cómo está tras su durísimo relato. "Psicológicamente no paro de castigarme con esas cosas, sé que lo voy a revivir otra vez pero vengo dispuesta. No me arrepiento porque son cosas que ya se habían contado, pero ahora lo he contado yo desde mi punto de vista" ha explicado.

Admitiendo que se siente en cierto modo "liberada", la colaboradora ha revelado que es algo que tenía "necesidad de aclarar y de decir". "Por mucho que ella no quisiera tener relación conmigo, me tocaba a mí poner punto y final" ha expresado, confesando que fue durante su ingreso hospitalario cuando "llegué a esa decisión". "Fueron días que me vinieron muchas cosas a la cabeza y he tomado la decisión de poner punto y final a mi relación con ella cuando lo he sentido de corazón, porque estoy agotada mentalmente" ha añadido, asegurando que este fin de semana no lo ha pasado bien porque, tras verbalizar los duros episodios que vivió en el pasado junto a su familia "me han venido otros recuerdos, la mente me ha devuelto esas vivencias y ha sido agotador". "Ha sido remover todo lo que he vidido, verbalizarlo por fin, me han vuelto esos recuerdos desde los 7 años" ha reconocido.

Y eso que, como afirma resignada, "para mí mi madre me ha querido igual que a mi hermano menos en ciertas cosas que he sentido, porque a Kiko le ha dejado pasar muchísimas cosas que a mí no. Tenía la misma protección con ambos, no nos dejaba salir, pero ha perdonado a mi hermano barbaridades incluso antes de ponerla verde en 'La herencia envenenada'"

LA REACCIÓN DE ISABEL PANTOJA A LA DURÍSIMA ENTREVISTA DE SU HIJA

Como ha revelado Antonio Rossi -presente en 'Vamos a ver'- Isabel Pantoja no vio la entrevista porque "Agustín no se lo permitió", pero "se encerró en su cuarto y se interesó por ella". "Como estaba previsto el sábado llegó a Madrid y no hay atisbo de preocupación, de inquietud, la recibieron como si no hubiese pasado nada" ha explicado.

Una reacción que Isa ha asegurado que "no me sorprende". "Es verdad que dije que ya no quiero que me llame, ya he puesto un límite, pero lo que más me duele de todo es la indiferencia, pero obviamente no la esperaba" ha admitido.

Más sincera que nunca, la hija de Isabel Pantoja ha reconocido que nunca se ha sentido querida por su familia. "No se acordaban de mí, como que no existía... Desde los 18 años he mantenido siempre lo mismo sobre mis familiares, que no me querían igua.. Pasaba tiempo sin hablar con ellos y como si nada. No estaban preparados para la adopción y nunca me he sentido como una más, tenía la sensación de que tenía que estar dando las gracias constantemente a mi abuela, a Agustín y a Juan" ha expresado, sin ocultar que su madre nunca se enfrentó a su familia para darle su lugar.

En uno de esos episodios en los que su tío dejó de hablarle por una nimiedad -dormir con el perro de la tonadillera cuando ella estaba de gira- Isa abordó el tema con su madre y le dijo lo que sentía: "No tuve la respuesta que necesitaba en ese momento y estuve mucho tiempo pensando que a lo mejor era así como me decían. Yo convivo con eso, lo normalicé totalmente" ha relatado, confesando que cuando vio que su madre no daba la cara por ella pensó "si no me protege ella no puedo esperar que nadie más lo haga".

"La conclusión viendo su reacción -cuando su compañero Kike Calleja le ha dicho que la cantante se ha enfadado y ha transmitido que está harta de que utilice el apellido Pantoja para ganar dinero- es que mi madre no ve más allá. Me ha escrito muchísima gente que ha empatizado conmigo, que se han emocionado, y para mí es importante y me deja ver que la respuesta q esperaba de mi madre era otra. "No ha empatizado conmigo porque además ella sabe que digo la verdad. Y por eso he tomado la decisión de que no quiero que me llame, que me busque* Quiero que esté bien de salud, que todo le vaya bien y salvo eso ya está, mi vida es otra y estoy contenta en verdad" ha revelado.

ISA SE SINCERA RESPECTO A KIKO RIVERA

Una reaparición en la que Isa ha visto nuevamente cómo relató en '¡De Viernes!' que su hermano Kiko la llevó al ginecólogo con 16 años para comprobar si había perdido la virginidad. Un durísimo episodio tras el que, como ha confesado, "la cosa empeora, hay mucha más indiferencia..."

Un momento en el que Antonio Rossi ha relatado cómo, cuando saltó la valla de Cantora para ver a su madre tras 'La herencia envenenada', Isabel Pantoja habría insultado gravemente a su hija culpándola a ella de lo que había contado Kiko en televisión, llegando incluso a decirle que tenía que quitarse el apellido Pantoja y volver a su país.

Algo que Isa, conteniendo las lágrimas a duras penas y visiblemente nerviosa, se ha negado a confirmar. "Son cosas que no aportan nada y a la gente tampoco. Yo he contado lo que pasó en 3 episodios y otros no voy a contar, no estoy preparada, no me apetece. No quiero hablar de esas cosas, no lo voy a hacer nunca*" ha afirmado muy afectada.

Respecto a su hermano, que la ha acusado de "victimismo" a través de sus redes sociales, la peruana ha asegurado que "me ha dejado claro con sus reacciones y tengo asumido que él no tiene ningún interés en verme o saber de mí. Creo que no es indiferencia, que me tiene hasta rencor". "No es capaz de hacer autocrítica, pero yo le quiero y no me da vergüenza decirlo, he pasado super buenos momentos con él" ha confesado, afirmando que si está aquí hoy en parte es gracias a Kiko porque dio "el beneplácito" a su adopción.

ISA ANUNCIA QUE VA A IR A TERAPIA

A corazón abierto, Isa ha reconocido que no tenía pensado revelar todo lo que ha contado, pero admitiendo que ha sido una especie de "catarsis" para poner punto y final a la relación con su madre, ha anunciado que va a ir a terapia psicológica para asumir lo que ha vivido: "El paso de haberlo hecho de esta manera ha supuesto una liberación agotadora porque estoy agotada, pero es para decir q es un punto y final por mi. Tengo que tomar terapia y me han recomendado que vaya a un psicólogo especializado en el tema de la adopción y lo voy a hacer".

A pesar de su dolor, la hija de Isabel Pantoja mira al futuro con optimismo y confiesa que es feliz con su marido, Asraf Beno, y con su hijo Alberto, al que define como "mi motor y el gran amor de mi vida". "Tenemos menos cosas, pero tenemos amor que es lo más importante" ha reconocido, afirmando que a pesar de todo "claro" que quiere a su madre, "aunque no por encima de todas las cosas porque por encima de todas las cosas quiero a Alberto", y espera que la tonadillera la quiera a ella. "Siento que mi madre me ha querido mucho" confiesa.