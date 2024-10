Cancillería de Perú pide ayuda a Brasil para ubicar a peruano detenido en Venezuela

Lima, 19 oct (EFE).- La cancillería de Perú informó este sábado que inició gestiones, a través de la Embajada de Brasil en Venezuela, para pedir información sobre la ubicación y las circunstancias de la detención del peruano Renzo Huamanchumo Castillo, acusado por las autoridades venezolanas de conspirar contra el Gobierno de Nicolás Maduro.

En un comunicado de prensa, el ministerio de Relaciones Exteriores indicó que ha solicitado a su sección de intereses, a cargo de la embajada de Brasil en Caracas, que se reitere a las autoridades venezolanas "la necesidad de garantizar el pleno respeto a la integridad física" de Huamanchumo.

Asimismo, el respeto de sus derechos fundamentales conforme al derecho internacional, incluyendo el de una "efectiva defensa, transparencia y debido proceso" para deslindar los cargos que se le imputan.

La cancillería confirmó que tuvo contacto con un familiar del detenido, a quien brindó orientación y ayuda emocional conforme a los protocolos establecidos.

Además, informó a este familiar sobre las gestiones que se han realizado para conocer el paradero de Huamanchumo y garantizar que todos sus derechos sean respetados.

El ministerio recordó que el Gobierno venezolano expulsó a todos los funcionarios diplomáticos y consulares peruanos desde julio pasado y que la protección de sus connacionales se debe canalizar a través de la embajada brasileña en Caracas.

Esta semana, el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, informó en rueda de prensa sobre la detención de 19 extranjeros, entre los que figura Huamanchumo, por supuestamente integrar un operativo internacional para atentar contra Maduro.

"A todos estos ciudadanos extranjeros se les garantizan sus derechos, pero sus gobiernos deben asumir que están viniendo a Venezuela a conspirar contra un país, a atacar objetivos civiles y militares, objetivos de servicios públicos, para hacerle daño a nuestro país", afirmó Cabello el pasado jueves.

El ministro mostró parte del material bélico incautado a los detenidos, entre los cuales hay 500 armas, y agregó que, aunque fueron capturados en distintos operativos, fechas y lugares, todos guardan vinculación entre ellos y con los supuestos planes conspirativos.

Una tía de Huamanchumo llamada Patricia Castillo declaró a la emisora RPP que su sobrino trabaja como agente de seguridad en Estados Unidos y que viajó a Valencia (Venezuela) para conocer a la familia de su pareja, pero que dejaron de tener contacto con él desde el pasado 22 de septiembre.

Añadió que la cancillería peruana le dijo que "no podían hacer nada" y que le pidieron que no viajase porque no le garantizaban su estadía, ni la vida.EFE