Isa Pantoja narra el episodio más traumático de su vida

Isa Pantoja se sentó este viernes en el plató de '¡De viernes!' para explicar la decisión que ha tomado respecto con su madre: ha asumido que esta ya no está en su vida y que, probablemente, nunca más estará: "He perdido por segunda vez una madre".

Sin embargo, esto no fue lo más impactante... la joven narró un episodio traumático con su madre cuando todavía era menor de edad que dejó sin palabras a todos los colaboradores.

A los 17 años tuvo una relación con un chico y "mi pared daba a la habitación de mi tío y es mi tío el que avisa a mi madre, le dice 'la niña habla mucho por las noches con alguien, ten cuidado', entonces es cuando pasa lo del ginecólogo".

Isa va al ginecólogo "con mi hermano y con una pareja de él" y Kiko "le dice que quiere saber si yo he perdido la virginidad y el medico le dice '¿cómo?' y él le dice que quiere ver si sigo siendo virgen".

En esa primera consulta, "el ginecólogo le dijo 'yo no puedo hacer eso por ética, si quieres llévala a otro sitio porque no lo voy a hacer'" y entonces la familia decidió acudir a otro profesional.

"De la misma forma en que entro, me llevan en el coche a un segundo médico y esta vez no voy con mi hermano, viene mi madre y Dulce", explicaba la joven. "Viene el médico, me tumba en la camilla, no sabía que hacer... Dice el médico 'efectivamente ya no es virgen', recuerdo a mi madre y es lo único que recuerdo, a día de hoy es muy traumático porque en ese momento yo no entendía", narraba Isa entre lágrimas.

A raíz de entonces sucedió algo en Cantora que la traumatizó más, pero Isa dejó claro que "no quiero hablar del tema, no lo voy a hacer" porque "para mí es un tema súper doloroso, son episodios que me pasan a cámara lenta y no me siento preparada para reproducir esas cosas".