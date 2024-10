Torres acusa al PP de "abandonar" a menores migrantes y los 'populares' le afean "intentar romper" el gobierno canario

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha acusado este miércoles al PP de "abandonar" a los menores migrantes no acompañados, mientras los 'populares' le han afeado "intentar romper" el gobierno de coalición de Canarias.

"Y, en ese sentido, como coordinador de la interministerial, yo lo que estoy es esperando por ustedes. Porque los niños llegan a Canarias no acompañados, pero aquí quienes los abandonan y son abandonados son ustedes, el Partido Popular. Porque votan primero en contra y luego no se sientan a negociar. Cambien la tuerca, salgan de esa rotonda, enfilen la solución a los problemas, siéntense para que esos niños dejen de estar niños no acompañados y asumamos entre todos la responsabilidad, entre todos", ha asegurado Torres en la sesión de control al Gobierno que ha tenido lugar en el Congreso, en respuesta a la pregunta de la diputada del PP Sofía Acedo sobre si el Ejecutivo contará con los recursos europeos para parar la llegada de inmigración irregular a España.

En esta misma línea, Torres ha defendido que han solicitado ayuda a Europa y ha puesto de ejemplo 117 millones de euros para infraestructuras, 20 millones de euros para Canarias, 300 millones de fondos europeos que han servido para tener infraestructuras en el resto del país y la reunión de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego con la agencia para buscar "soluciones" a los menores no acompañados.

Asimismo, ha dicho que, desde el Gobierno, seguirán trabajando "para las cosas que les importan a los españoles y a las españolas" mientras ha apuntado que los 'populares' "seguirán en el fango, en la insidia, en la elucubración".

EL PP DICE QUE TORRES TIENE "LAS COMPETENCIAS JUSTAS"

Por su parte, Acedo ha señalado que Torres "tiene las competencias justas" y ha añadido que el ministro "intenta ejercer de coordinador porque así se lo pidió el número uno".

Igualmente, ha hecho referencia al portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, quien Acedo ha expuesto que la semana pasada, "con cierto desprecio", dijo que "Canarias no tiene un problema de inmigración porque reciben 12.000 turistas". "No sé si es más frívolo que inconsistente o son las consecuencias de no pasar por el aro de la incompetencia de su Gobierno. Usted sólo está comandado por el número uno para intentar romper el gobierno de coalición de Canarias y el Partido Popular", ha apuntado.

Además, Acedo ha asegurado que "ni los menores, ni los miles de inmigrantes le importan lo más mínimo" al Gobierno. "El colmo es que nos tengamos que enterar por los organismos europeos que ustedes no controlan la inmigración irregular, pero tampoco piden ayuda a Europa para hacerlo. ¿Para qué custodiar las fronteras, verdad, señor ministro?", ha preguntado.