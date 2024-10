Traders BofA ayudan a que ganancias superen los estimados

(Bloomberg) -- Las operaciones de Bank of America Corp en Wall Street tuvieron un desempeño mejor de lo previsto, ya que la compañía cosechó los beneficios de los mercados volátiles mientras que los ingresos netos por intereses superaron las estimaciones de los analistas.

Los ingresos por operaciones de renta variable y fija, divisas y productos básicos aumentaron un 12% hasta los US$4.930 millones en el tercer trimestre, según informó la empresa en un comunicado el martes. La banca de inversión también superó las expectativas, una señal de que el esperado repunte en las operaciones de compraventa de acciones se está consolidando. Eso ayudó a que Bank of America superara las estimaciones de los analistas en cuanto a ganancias por acción.

La empresa se benefició de un “crecimiento interanual en las comisiones de banca de inversión y gestión de activos, así como en los ingresos por ventas y operaciones”, dijo el director ejecutivo, Brian Moynihan, en el comunicado.

El segundo banco más grande de Estados Unidos dijo que los ingresos netos por intereses (INI), una fuente clave de ingresos para la compañía, cayeron un 2,9% a casi US$14.000 millones. Los analistas esperaban una caída del 3,4% para los INI, los ingresos recaudados por los pagos de préstamos menos lo que se les paga a los depositantes.

Los ingresos de la banca de inversión aumentaron un 15%, mejor de lo que esperaban los analistas en medio de una renovada fortaleza en la actividad de negociación. Los honorarios por asesoramiento en fusiones y adquisiciones cayeron un 14%, menos de la caída de casi un 24% que anticipaban los analistas. Los ingresos por emisión de acciones y deuda aumentaron un 16% y un 37%, respectivamente.

Los resultados de Bank of America ofrecen otra perspectiva de cómo les está yendo a los consumidores y las empresas estadounidenses, ahora que la Reserva Federal comienza a reducir los costos de endeudamiento por primera vez en casi media década. Los balances de los prestamistas en general se han mantenido resistentes, aunque persisten las incertidumbres, con tensiones geopolíticas y la cercanía de las elecciones presidenciales en EE.UU.

La semana pasada, JP Morgan Chase & Co. y Wells Fargo & Co. reportaron ganancias que superaron las estimaciones de los analistas, y los ejecutivos señalaron que un aumento en la banca de inversión y el comercio impulsaron los resultados. Ambos bancos dijeron que, a pesar de la presión sobre los ingresos netos por intereses, esperan estar cerca de un mínimo en la cifra que se sigue de cerca.

Los saldos de préstamos del banco aumentaron a US$1,08 billones al final del tercer trimestre, un 2,5% más que el año anterior y más que las estimaciones de los analistas de US$1,07 billones. Los préstamos han sido un foco clave para inversionistas, ya que las altas tasas de interés hacen que los préstamos sean más costosos y se espera que los recortes de tasas estimulen una mayor actividad crediticia.

Los gastos no relacionados con intereses de Bank of America también aumentaron un 4% respecto al año anterior a casi US$16.500 millones, impulsados por gastos relacionados con los ingresos e inversiones en la franquicia, incluidas las personas y la tecnología, dijo la firma en una presentación. Los gastos y costos han sido otro de los puntos de atención para los inversionistas, con una inflación persistente que presiona el gasto. Los analistas esperaban un aumento del 4,1%.

Las ganancias netas totalizaron US$6.900 millones, u 81 centavos por acción, una caída de casi el 12% respecto al año anterior, pero mejor que la caída de casi el 16% que proyectaban los analistas.

