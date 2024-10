TSMC planea ampliar su presencia en Europa y construir fábricas de microchips, según el Gobierno taiwanés

TSMC, uno de los mayores fabricantes mundiales de microchips, estaría planeando ampliar su presencia en Europa con el foco puesto en los chips destinados a inteligencia artificial (IA), según ha afirmado el ministro taiwanés de Ciencia y Tecnología, Wu Cheng-wen.

"Han iniciado la construcción de la primera fábrica en Dresde [Alemania] y ya están planificando las siguientes para otros nichos de mercado", ha explicado Wu en una entrevista con 'Bloomberg TV'.

Wu habría apuntado a que TSMC no solo se centraría en la IA, sino que estaría sopesando colaborar con compañías europeas de diseño de microchips. El político ha añadido que la empresa tendrá que evaluar si expandirse en Dresde o construir en otras partes de la Unión Europea.

La firma asiática ya ha invertido 10.000 millones de euros en la fábrica de chips de Alemania, la primera que tendrá en la UE, y cuyo coste será sufragado al 50% con ayudas públicas. Se prevé que entre en funcionamiento a finales de 2027.

En este sentido, TSMC también ha destinado decenas de miles de millones de dólares en instalaciones situadas en Estados Unidos y Japón con el objetivo de diversificar su producción geográfica ante las tensiones crecientes con China. Este mismo lunes, Pekín ha informado de unas nuevas maniobras de simulacro de invasión de Taiwán.

De cara al futuro, República Checa podría situarse en liza para recibir inversiones de TSMC por su cercanía con Dresde y por la cercanía entre Praga y Taipéi. Wu ha sostenido que se está trabajando por crear programas de I+D conjuntos para investigadores de ambos países.

No obstante, el político no ha avanzado ningún calendario concreto sobre las intenciones de TSMC. De hecho, la compañía ha indicado que está centrada en llevar a término los proyectos en curso, y no en nuevas inversiones.