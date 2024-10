La Academia de Cine anuncia los candidatos que optan a ser nominados al Goya al Mejor Cortometraje en su 39ª edición

La Academia de Cine ha anunciado este viernes 11 de octubre los títulos de los cortometrajes que optarán a ser nominados en las categorías de ficción, documental y animación para los Premios Goya, que tendrán lugar en Granada el próximo mes de febrero en su 39ª edición.

Así, como ha anunciado el ganador del Goya Guillermo García, en la categoría de ficción compiten 'Ahora vuelvo', 'Alegre y olé', 'Ben', 'Betiko Gaua', 'Cementrerio de coches', 'Céntrico', 'Colorado', 'Cuarentena', 'El monstruo de la fortuna', 'El trono', 'Esto no es Noruega', 'Europa', 'Evanescente', 'La compañía', 'La gran obra', 'La ley del más fuerte', 'La noche dentro', 'Las memorias perdidas de los árboles', 'Lucía', 'Mamá', 'Mamántula', 'Mentiste Amanda', 'Mizona', 'Pathos', 'Pequeño', 'Perder', 'Sisé Primera', 'Solo un ensayo', 'Tribu' y 'Voyager'.

En cuanto a los cortos de animación, el siete veces ganador del cabezón, Iván Miñambres, ha anunciado que optan a la nominación 'Cafune', 'Carmen y la cuchcara de palo', 'Ciao peskao', 'El cambio de rueda', 'Extinto', 'Felina', 'First Coin', 'Homework', 'In half', 'La mujer ilustrada', 'La valla (The Fence)', 'Lola lolita lolaza', 'Mortelli, un cas perdut', 'The boogey and the Witch' y 'Wan'.

Finalmente, Mabel Lozano --que ganó el galardón por 'Ava' y 'Biografía del cadáver de una mujer'-- ha desvelado los 17 cortometrajes documentales que optan a entrar en competición y que son '7:11 Cuarzo', 'Ciao Bambina', 'Don Benjamín', 'El soldao', 'Els Buits', 'Geranio', 'Guernica: el último exiliado', 'Imade', 'In a nearby field', 'Las novias del sur', 'Los 30 (no) son los nuevos 20', 'Los Cayucos de Kayar', 'Pequeño Sáhara', 'Puzzleak, el palacio de la violación', 'Semillas de KIVU', 'Todo lo cubre la sal', 'Vivir en un mar bravo'.

La ciudad de Granada acogerá el próximo 8 de febrero la 39ª edición de los Premios Goya, siendo así la quinta vez que Andalucía recibe a los galardones.