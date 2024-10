Djokovic se rinde a Nadal: "Tu legado vivirá para siempre, gracias por empujarme al límite"

El tenista serbio Novak Djokovic elogió y agradeció a Rafa Nadal una carrera que inspiró a "millones de niños" y un "legado" que vivirá "para siempre, en el día que el tenista español anunció su retirada al final de esta temporada con motivo de la Copa Davis, donde estará el de Belgrado para rendirle homenaje.

"Rafa, un mensaje no es suficiente para expresar el respeto que siento por ti y por lo que has hecho por nuestro deporte. Has inspirado a millones de niños a empezar a jugar al tenis y creo que ese es probablemente el mayor logro que cualquiera puede desear", escribió en su cuenta de la red social 'X'.

El de Belgrado destacó los valores de un Nadal que "vivirá para siempre" con su legado. "Tu tenacidad, dedicación y espíritu de lucha se enseñarán durante décadas. Tu legado vivirá para siempre. Solo tú sabes lo que tuviste que soportar para convertirte en un icono del tenis y del deporte en general", afirmó.

Además, como en otras ocasiones ha reconocido, 'Nole' agradeció la rivalidad con un Nadal que le obligó a mejorar para ser el tenista con más títulos de 'Grand Slam' (24). "Gracias por empujarme al límite tantas veces en nuestra rivalidad, la que más impacto ha tenido en mi como jugador", apuntó.

Djokovic adelantó que estará en Málaga para participar en persona en su último torneo. "Tu pasión por representar a España siempre ha sido notable. Te deseo la mejor despedida posible en Málaga con el equipo español de Copa Davis. Estaré allí en persona para rendir homenaje a tu estelar carrera", terminó.