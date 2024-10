Lotito, presidente del Lazio, contrata a un hombre en paro que se desmayó por inanición

Roma, 9 oct (EFE).- El italiano Claudio Lotito, presidente del Lazio y senador de Forza Italia, contrató este miércoles a un hombre de 60 años que, tras haber perdido su empleo hace 6 meses, se desmayó en la calle por no comer nada en 3 días intentando mantener a su hijo de 12 años.

Mario, nombre ficticio que dio a los medios para no vincular su apellido de por vida con la historia, se desplomó hace unos días en las céntricas calles de Roma por inanición. Tuvo que ser asistido de urgencia por la policía en la Plaza Cinque Giornate, en el céntrico barrio de Prati.

Allí contó que llevaba sin comer 3 días y que estaba en el paro desde hace 6 meses tras ser despedido de la empresa de reformas en la que trabajaba como albañil. Los agentes hicieron una colecta de alimentos en el momento para nutrir al desesperado hombre de 60 años, con pareja y un hijo de 12 años, y siguieron su evolución durante un tiempo.

Mario, que vive en la periferia norte de la capital italiana, en Labaro, estuvo todos los días de estos 6 meses pidiendo trabajo en las calles de Roma sin éxito. Ni en bares, ni en tintorerías, ni en la funeraria.

"Nunca me di por vencido. Soy fuerte, busqué trabajo por todos lados, pero nadie le da trabajo a un hombre de mi edad. Allí donde fui me dijeron 'gracias, te llamaremos'. También lo intenté en una funeraria para llevar ataúdes a hombros: ¿sabes lo que me dijeron? 'Buscamos gente joven y en forma'", declaró a 'Il Messaggero', el diario que contó su caso.

La desesperante situación le llevó incluso a intentar ser ingresado en un hospital, para al menos así comer algo.

"Hacía tres días que no comía, mis ahorros se habían acabado y lo que conseguía juntar era para mi familia. Solo bebí agua, incluso intenté que me ingresaran en el hospital para comer, pero las pruebas salían bien y me daban el alta", desveló.

La historia se hizo viral en toda Italia y cautivó en especial a Cristina Mezzaroma, presidenta de la Fundación SS Lazio 1900 -organización que busca paliar "desigualdades a través del deporte"- y esposa del Lotito, al que le instó a intentar a ayudar en el caso.

Consiguieron el contacto de Mario y le citaron para una entrevista de trabajo. En cuanto supo que Lotito y Mezzaroma estaban dispuestos a ayudarle, el hombre se puso a su entera disposición: "Por la familia estoy dispuesto a todo, incluso cambiar de equipo porque soy de la 'Juve'".

La entrevista, finalmente, tuvo un final feliz para el romano: "¡Me han cogido! Trabajaré como portero en el Poliambulatorio de Santa Maria della Pietà", declaró al mencionado diario esta misma mañana, después de encontrarse con el equipo de Lotito y Mezzaroma.

"Estoy preparando los documentos que me entregarán para el nuevo trabajo y esperando el uniforme que me enviarán a casa. Estoy muy feliz.Sin la ayuda de Claudio Lotito y Cristina Mezzaroma mi familia y yo no hubiéramos tenido futuro. Ha sido un regalo", sentenció. EFE