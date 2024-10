La infanta Elena, sonriente y relajada, se desmarca de los audios del Emérito en su reencuentro con la Reina Sofía

Demostrando su apoyo incondicional al Rey Juan Carlos tras la filtración de sus imágenes cariñosas con Bárbara Rey y los audios en los que se sincera con la vedette sobre Doña Sofía -confesando, entre otras cosas, que apenas tienen relación desde que nació el ahora Rey Felipe VI y que su mujer está "cabreada" porque no le hace caso, aunque como reina es la "número 1" porque "cumple, aguanta y encima no se va con otro"- la infanta Elena no dudaba en viajar a Sanxenxo el pasado jueves para estar al lado de su padre en este escándalo. Tras cuatro días en compañía del Emérito en la localidad gallega, y tras el regreso de Don Juan Carlos a Abu Dabi, la duquesa de Lugo ha retomado sus compromisos profesionales con una cita muy especial que ha supuesto su primer encuentro público con la Reina Sofía tras salir a la luz el comprometedor material de su padre con Bárbara Rey. Este martes se han entregado en el Real Casino de Madrid los premios de la Fundación Mapfre bajo la presidencia de la Emérita. Y como directora de Proyectos Sociales y Culturales de dicha fundación, doña Elena ha tenido un papel protagonista siendo la encargada de recibir a su madre a su llegada al acto. Un reencuentro ante las cámaras en el que la hermana de Felipe VI se ha mostrado cariñosa y pendiente de su progenitora, a la que ha saludado con dos cariñosos besos, una sonrisa y la reverencia protocolaria, mientras decenas de personas vitoreaban a la Emérita, arropándola en este delicado trance. Minutos antes llegaba al lugar la madre de Victoria Federica y Froilán, derrochando elegancia con un vaporoso vestido en color marrón, stilettos y foulard de cuadros en el mismo tono, chaqueta blanca y su media melena suelta en ligeras ondas. Desmarcándose de los polémicos audios de su padre y Bárbara Rey, doña Elena ha hecho oídos sordos a las preguntas de la prensa sobre este tema, refugiándose en el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, con el ha compartido risas y confidencias mientras esperaba a la Reina Sofía sin revelar cómo se encuentran tras las controvertidas intimidades que su padre hizo a la vedette y que ahora han visto la luz.

