Fabiola Yáñez falta de nuevo a cita con la Justicia española para dar su teléfono celular

Buenos Aires, 9 oct (EFE).- Fabiola Yáñez, ex primera dama argentina, no entregó este miércoles su teléfono celular a la Justicia española para un peritaje que había sido solicitado por la Fiscalía que investiga la denuncia por violencia machista contra el expresidente Alberto Fernández (2015-2023).

Fuentes judiciales citadas por medios argentinos aseguran que la no asistencia de Yáñez a la cita, por segundo día consecutivo, llevó a la Justicia española a dar por terminado el acuerdo de colaboración con Argentina sobre esta cuestión.

Hasta el momento no han trascendido explicaciones sobre la decisión de la ex primera dama de no entregar su teléfono, cuyo contenido iba a ser descargado y copiado para luego ser analizado.

Ahora, el fiscal de la causa, Ramiro González, deberá avanzar sin este peritaje, que había sido acordado con la defensa y la parte querellante.

Ayer, tras no haber hecho entrega del teléfono en la primera citación pactada, Yañez publicó un enigmático mensaje en su perfil de la red social Instagram, en el que se lee: "Tengo miedo".

El mensaje generó un fuerte revuelo en las redes sociales en Argentina y preocupación en torno a la situación que vive la ex primera dama desde que denunció a Fernández el pasado 6 de agosto.

Esta no es la primera vez que la ex primera dama, radicada en Madrid, expresa temor, ya que en declaraciones posteriores a la denuncia también había señalado sentirse atemorizada y reconocido que, por eso, apenas salía de su casa.

Yáñez, de 43 años, denunció al expresidente, de 65, después de que la Justicia argentina, en una investigación por supuesto tráfico de influencias del exjefe de Estado, hallara en el celular de la secretaria del presidente conversaciones e imágenes que podrían indicar la comisión del delito de "lesiones leves en contexto de violencia de género" contra la expareja del político peronista.

Tras la denuncia, el fiscal imputó a Fernández por lesiones graves doblemente agravadas a causa del vínculo y por producirse en un contexto de violencia de género y de amenazas coactivas en perjuicio de Yáñez.

En su dictamen, González afirmó que Yáñez "sufrió una relación atravesada por hostigamiento, acoso psicológico y agresiones físicas en un contexto de violencia de género e intrafamiliar", asentada "sobre una relación asimétrica y desigual de poder que se ha desarrollado a lo largo del tiempo, la cual se vio acrecentada exponencialmente por la elección de Fernández como presidente", en 2019, y "el ejercicio del cargo", hasta diciembre pasado.

El juez federal Julián Ercolini prohibió a Fernández salir de Argentina y le ordenó no acercarse ni contactar por ninguna vía a expareja. EFE

